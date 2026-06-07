Перес выиграл выборы президента Реала

Стали известны результаты выборов президента мадридского «Реала».

Действующий руководитель «бланкос» Флорентино Перес победил с результатом в 64,1% голосов. 79-летний функционер пойдет на свой восьмой срок у руля испанского гранда (до 2030 года).

После объявления результатов выборов главным тренером становится Жозе Моуриньо, оборонительную линию «Реала» усиливают Дензел Дюмфрис и Ибраима Конате. Также Перес пообещал подписать суперзвезду – вингера Майкла Олисе из «Баварии», который обойдется Мадриду более чем в 150 млн евро, конечно, при согласии мюнхенцев.

Перес 22 года у руля «Реала», за это время команда семь раз выигрывала Лигу чемпионов, а суммарно завоевала 37 титулов.