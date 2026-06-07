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Испания
07 июня 2026, 21:39 |
1965
1

Перес выиграл выборы президента Реала

Флорентино Перес победил с результатом в 64,1% голосов

07 июня 2026, 21:39 |
1965
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Перес выиграл выборы президента Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес
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Стали известны результаты выборов президента мадридского «Реала».

Действующий руководитель «бланкос» Флорентино Перес победил с результатом в 64,1% голосов. 79-летний функционер пойдет на свой восьмой срок у руля испанского гранда (до 2030 года).

После объявления результатов выборов главным тренером становится Жозе Моуриньо, оборонительную линию «Реала» усиливают Дензел Дюмфрис и Ибраима Конате. Также Перес пообещал подписать суперзвезду – вингера Майкла Олисе из «Баварии», который обойдется Мадриду более чем в 150 млн евро, конечно, при согласии мюнхенцев.

Перес 22 года у руля «Реала», за это время команда семь раз выигрывала Лигу чемпионов, а суммарно завоевала 37 титулов.

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Флорентино Перес Жозе Моуриньо Майкл Олисе Реал Мадрид Дензел Дюмфрис Ибраима Конате Бавария чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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