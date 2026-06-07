Стало известно, когда Реал официально назначит Моуриньо

Мадридский «Реал» официально объявит о назначении нового главного тренера сразу после выборов нового президента клуба.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, мадридцы планируют представить Жозе Моуриньо новым руководителем первой команды в понедельник, 8 июня. Это произойдет после того, как будет официально утверждена победа Флорентино Переса на выборах. На данный момент 79-летний функционер бесспорно лидирует в голосовании.

Моуриньо ранее работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла по одному разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.