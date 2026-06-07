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Испания
07 июня 2026, 19:05 |
413
0

Стало известно, когда Реал официально назначит Моуриньо

Фабрицио Романо раскрыл планы мадридцев

07 июня 2026, 19:05 |
413
0
Стало известно, когда Реал официально назначит Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью
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Мадридский «Реал» официально объявит о назначении нового главного тренера сразу после выборов нового президента клуба.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, мадридцы планируют представить Жозе Моуриньо новым руководителем первой команды в понедельник, 8 июня. Это произойдет после того, как будет официально утверждена победа Флорентино Переса на выборах. На данный момент 79-летний функционер бесспорно лидирует в голосовании.

Моуриньо ранее работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла по одному разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера Флорентино Перес
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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