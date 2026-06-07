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  4. Неприкасаемые. ПСЖ охладил интерес Реала к звездам
Франция
07 июня 2026, 18:22 |
1242
0

Неприкасаемые. ПСЖ охладил интерес Реала к звездам

«ПСЖ» не собирается расставаться с Витиньей и Жоау Невешем

07 июня 2026, 18:22 |
1242
0
Неприкасаемые. ПСЖ охладил интерес Реала к звездам
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья
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«Пари Сен-Жермен» недвусмысленно опроверг сообщения о «Реале» о желании заполучить лидеров клуба Лиги 1.

Из-за президентских выборов в мадридском клубе начали циркулировать слухи о потенциальных трансферах в столицу Испании Витиньи и Жоау Невеша. В «ПСЖ» утверждают, что эти футболисты неприкасаемые и являются ключевой частью проекта.

26-летний опорник Витинья оценивается в 140 млн евро, его контракт рассчитан до лета 2029 года. В прошлом сезоне он провел 50 матчей (семь голов и 10 ассистов). 21-летний полузащитник Жоау Невеш оценен так же и связан контрактом с «ПСЖ» еще на три года. В прошлом сезоне он отличился семь раз и четырежды ассистировал партнерам в 38 матчах.

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ПСЖ Жоау Невеш Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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