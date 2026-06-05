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Испания
05 июня 2026, 20:53 | Обновлено 05 июня 2026, 21:05
970
0

Не Олисе. Названа главная цель Переса на трансферном рынке

В «Реал» может перебраться Витинья из «ПСЖ»

05 июня 2026, 20:53 | Обновлено 05 июня 2026, 21:05
970
0
Не Олисе. Названа главная цель Переса на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья
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Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, 26-летний футболист является главной трансферной целью президент испанского гранда Флорентино Переса. Поспособствовать сделке может агент португальца Жорже Мендеш, который также работает с будущим тренером «сливочных» Жозе Моуриньо.

В текущем сезоне на счету Витиньи 50 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 7 результативными ударами и 10 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо поставил крест на четырех игроках «Реала».

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Даниил Кирияка Источник: Cadena Ser
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