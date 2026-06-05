Не Олисе. Названа главная цель Переса на трансферном рынке

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, 26-летний футболист является главной трансферной целью президент испанского гранда Флорентино Переса. Поспособствовать сделке может агент португальца Жорже Мендеш, который также работает с будущим тренером «сливочных» Жозе Моуриньо.

В текущем сезоне на счету Витиньи 50 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 7 результативными ударами и 10 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо поставил крест на четырех игроках «Реала».