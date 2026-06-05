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  4. Моуриньо поставил крест на четырех игроках Реала. Известно, что их ждет
Испания
05 июня 2026, 20:38 | Обновлено 05 июня 2026, 21:02
1480
0

Моуриньо поставил крест на четырех игроках Реала. Известно, что их ждет

В услугах некоторых футболистов португальский коуч не заинтересован

05 июня 2026, 20:38 | Обновлено 05 июня 2026, 21:02
1480
0
Моуриньо поставил крест на четырех игроках Реала. Известно, что их ждет
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Португальский коуч Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит «Реал», поставил крест на некоторых игроках испанского клуба. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 65-летний коуч не рассчитывает на Эдуардо Камавингу, Франа Гарсию, Дани Себальоса и Франка Мастантуоно. Первые три, как ожидается, будут проданы, а последний отправится в аренду.

Ранее президент «сливочных» Флорентино Перес заявил о том, что к команде присоединятся нидерландский фулбек Дензел Дюмфрис и французский центрбек Ибраима Конате.

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трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока Жозе Моуриньо Реал Мадрид Эдуардо Камавинга Дани Себальос Франко Мастантуоно Фран Гарсия
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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