Моуриньо поставил крест на четырех игроках Реала. Известно, что их ждет

Португальский коуч Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит «Реал», поставил крест на некоторых игроках испанского клуба. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 65-летний коуч не рассчитывает на Эдуардо Камавингу, Франа Гарсию, Дани Себальоса и Франка Мастантуоно. Первые три, как ожидается, будут проданы, а последний отправится в аренду.

Ранее президент «сливочных» Флорентино Перес заявил о том, что к команде присоединятся нидерландский фулбек Дензел Дюмфрис и французский центрбек Ибраима Конате.