Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражко
Другие новости
26 мая 2026, 08:30 | Обновлено 26 мая 2026, 09:28
1481
0

Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражко

Главные новости за 25 мая на Sport.ua

26 мая 2026, 08:30 | Обновлено 26 мая 2026, 09:28
1481
0
Апелляция Верховена, фиаско Ястремской, увольнения в Милане, вызов Бражко
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 25 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера дозаявил в сборную Украины игрока Динамо
Бражко заменил Ярмолюка

2. Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Жеребьевки стартовых раундов Лиги Европы 2026/27 состоятся 16 и 17 июня

3. Волчий провал. В овертайме определен последний участник Бундеслиги
В битве за путевку Падерборн переиграл Вольфсбург со счетом 2:1

4. Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
Аллегри покидает команду после невыхода в Лигу чемпионов

6. Успел ли восстановиться Ямаль? Испания объявила заявку на ЧМ-2026
Луис де ла Фуэнте не взял ни одного игрока Реала на мундиаль

7A. Камбек Новака. Джокович стартовал на Ролан Гаррос и побил рекорд Федерера
Новак в четырех партиях справился с Джованни Мпеши Перрикаром в 1-м раунде мейджора

7B. Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос
Даяна не сумела справиться с Жасмин Паолини в первом раунде мейджора в Париже

7C. Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Элина дожала Анну на супертай-брейке и вышла во второй раунд мейджора в Париже

7D. Свентек с разгрома начала РГ-2026 и установила рекорд десятилетия на GS
Ига в двух сетах разобралась с Эмерсон Джонс в первом раунде мейджора в Париже

8. ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана

9A. Невероятный камбэк с 0:3. Вегас – в одной победе от финала Кубка Стэнли
Колорадо снова не удалось выиграть

9B. ЧМ по хоккею. Завершается групповой этап. Турнирная таблица
Остался последний день группового турнира

10A. Хорошо, что это произошло здесь. Бондарев завершил драматический этап Ф4
Состоялся второй этап Формулы-4 Италии

10B. Агрессия Антонелли, драма Расселла, лучшая гонка Хэмилтона в Феррари
Состоялся интересный гран-при Формулы-1 в Канаде

По теме:
Финиш в УПЛ и АПЛ, триллер Динамо, старт Ролан Гаррос, сложный бой Усика
Успех Усика, трофей Баварии, вылет Жироны, финал Калининой, золото Левченко
Трофей Зубкова, Мендоса в Шахтере, Арбелоа и Гвардиола уходят, Усик в Гизе
главные новости
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 25 мая 2026, 20:48 14
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой

Для Верховена все действительно могло завершиться гораздо хуже

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26 мая 2026, 08:00 3
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика

Тони Беллью считает, что Александру уже нечего доказывать

Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Футбол | 26.05.2026, 07:45
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25.05.2026, 17:31
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Падерборн – Вольфсбург – 2:1 (д.в.). Волки вылетели из элиты. Видео голов
Футбол | 26.05.2026, 06:05
Падерборн – Вольфсбург – 2:1 (д.в.). Волки вылетели из элиты. Видео голов
Падерборн – Вольфсбург – 2:1 (д.в.). Волки вылетели из элиты. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
25.05.2026, 06:12 6
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 5
Бокс
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 7
Футбол
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем