Волчий провал. В овертайме определен последний участник Бундеслиги

Вечером 25 мая прошел ответный матч финала плей-офф за право выступать в Бундеслиге сезона 2026/27.

В переходном плей-офф клуб, занявший 3-е место во Второй Бундеслиге (Падерборн), играл против 16-й команды Бундеслиги (Вольфсбург).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В ответной встрече Падерборн на домашнем стадионе Home Deluxe Arena принимал Вольфсбург. Первый матч команд завершился безголевой ничьей (0:0).

Уже на 3-й минуте гости открыли счет. Дженан Пейчинович отличился после передачи Адама Дагима. Волки играли в меньшинстве почти весь матч – с 14-й минуты, когда был удален Йоаким Меле.

На 38-й минуте Падерборн отыгрался, Филип Бильбия замкнул передачу Келвина Бракельманна и сравнял счет (1:1).

Основное время завершилось вничью, и был назначен дополнительный тайм. Лаурин Курда забил победный гол хозяев на 100-й минуте, ассистировал Свен Михель (2:1 д.в.).

Падерборн как победитель противостояния получил право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне, а Вольфсбург вылетел во Вторую Бундеслигу.

Ранее из Бундеслиги вылетели Хайденхайм и Санкт-Паули, а из Второй Бундеслиги в элиту вышли Шальке и Эльферсберг.

Бундеслига. Переходный плей-офф. Ответный матч

25 мая 2026. Падерборн, Home Deluxe Arena

Падерборн – Вольфсбург – 2:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Голы: Филип Бильбия, 38, Лаурин Курда, 100 – Дженан Пейчинович, 3

Удаление: Йоаким Меле, 14 (Вольфсбург)

Фотогалерея