…8 секунд «компенсировал» арбитр к 1-му тайму первого переходного матча за право играть в следующем сезоне в Бундеслиге между «Вольфсбургом» и «Падерборном». Если сравнить длину регулярного сезона с продолжительностью плей-офф, то дуэль с оппонентом из Бундеслиги – это нечто вроде тех 8-ми секунд. И вот они и являются квинтэссенцией сезона.

Северо-восток земли Северный Рейн – Вестфалия. 160-тысячный город Падерборн, официально ведущий свою историю еще с 777 г. (собственно, к семерке у фанатов здешнего футбольного клуба – особый пиетет), – известный центр епископства. О местной футбольной команде я впервые услышал в начале 1980-х в контексте товарищеских матчей в СССР. Помню, вестфальцы тогда потерпели сокрушительное поражение от московского «Спартака» (а даже за товарищескими международными матчами принципиальных оппонентов киевское фанатье следило тщательно) и какой-то сверхсилы собой не представляли. Однако определенные дружеские отношения с московскими футбольными кругами наладили, международную практику «спартачам» обеспечивали. Да, можно сказать, что в нынешнем виде «Падерборн» существует с 1985 г. Однако от ника «ноль седьмые» согласно исторической дате создания падерборнского коллектива в ХХ в. никуда ведь не денешься.

Нынешний «Падерборн» куда более амбициозный коллектив, и думаю, что в противостоянии с постсоветскими грандами был бы по крайней мере весьма конкурентным. Но сегодня у «ноль седьмых» – другая задача. Им следует одолеть на своем поле бундеслиговый «Вольфсбург» после нулевой ничьей на выезде. И тогда падерборнцы займут место «волков» среди элиты. Заслуживают ли они этого?

Если окинуть взором уходящий сезон, то у «Падерборна» было все же больше позитива, чем негатива. Однако тогда, когда казалось, что эта команда уже гарантированно получит прямую путевку в Бундеслигу, вестфальцы притормозили и теперь вынуждены вожделенное место в элите завоевывать через переходные матчи. Но в то же время фаворитами, по мнению букмекеров, несмотря на хозяйский статус, «Падерборн» отнюдь не является. И тем не менее…

Ральф Кеттерман

39-летний наставник «Падерборна» Ральф Кеттеманн исповедует схему 3–4–2–1. Его команду называют едва ли не самым беговым клубом Германии (носятся действительно, как угорелые). Кеттеманн начинал свою тренерскую карьеру с любительских команд Южной Германии, далее в его биографии были академия «Хоффенхайма» и молодежка «Карлсруэ». До «Падерборна» у Ральфа не было опыта работы на более-менее высоком уровне. И назначение фактически новичка в тренерском деле на ответственный пост в довольно амбициозном клубе казалось риском, некоторые в Германии даже называли такое решение наивным. Впрочем, жанр наивного искусства тоже имеет право на существование, не правда ли?

Вратари в «Падерборне» в последнее время сменялись чуть ли не калейдоскопически. Однако общим для всех было умение играть ногами, и Кеттеманн именно такие требования к ним и выдвигает. Вратарь, как правило, превращается в полноценного центрдефа, который может и начать атаку длинным пасом. Собственно, нынешний кипер «Падерборна» 20-летний Деннис Займен является самым дорогим игроком клуба (рыночная стоимость – 10 млн евро). Сможет ли вестфальский клуб его сохранить на следующий сезон, ведь права на него принадлежат куда более амбициозному «Штутгарту»? Интересно то, что Кеттеманн не является сторонником отвлечения защитников от прямых обязанностей. Они, как правило, должны добросовестно выполнять основную работу, не уходя далеко от ворот. В то же время игроки других линий часто располагаются весьма высоко. Разрывы между линиями? Ну, иногда они слишком уж очевидны, как, например, во вдрызг проигранном (1:5) матче с прямым конкурентом – «Эльферсбергом». Вертикальные передачи соперников в образующееся между линиями пространство бывают и эффективными, чего уж там. Однако, как правило, эта схема оправдывает себя из-за высокой мобильности опорников. Собственно, с их помощью на поле изображается эдакий тактический треугольник, благодаря которому вестфальцы освобождаются из-под прессинга. И интересно, что два центральных полузащитника должны двигаться в противоположных направлениях, а вектор должен задавать себе и партнеру тот, кто изначально располагается ближе к своим воротам. В этой роли выступает Сантьяго Кастаньеда, игрок молодежной сборной США. Мощный, хорошо скоординированный, имеет очень хорошее видение поля. Нередко, кстати, треугольник трансформируется в ромб. Критиканы обращают внимание на то, что этот ромб может быть слишком узким. Это провоцирует интенсивный прессинг оппонентов, однако при принятии быстрых решений на поле позволяет быстрее продвигаться вперед. Здесь немаловажную роль играет точный пас. Двое фланговых игроков (они скрываются под цифрой «2» в тактической расстановке) являются частями так называемых диагональных лестниц. Собственно, во время развития атаки футболисты как части лестницы обычно ведут себя по-разному: более близкий к мячу игрок начинает вертикальный бег, а тот, кто сзади, понемногу отступает назад. Впрочем, построение ромбов-треугольников отнюдь не означает, что команда Кеттеманна пренебрегает длинными передачами.

Высокий прессинг? Это неотъемлемая часть футбола Кеттеманна. Собственно, цель этого тренера – благодаря прессингу заставить оппонентов переводить мяч на фланг, а там благодаря добросовестной работе фланговых полузащитников сделать невозможным продвижение игроков команды-соперницы вперед. А вот сами падерборнцы бьют по воротам как можно чаще. В регулярке у них было в среднем 15,3 удара за игру. Этот показатель выше, чем у клубов, которые финишировали выше «ноль седьмых» в турнире и уже вышли в Бундеслигу: «Шальке» и «Эльферсберга». Собственно, больший показатель только у «Магдебурга» – на 0,1 удара. По среднематчевой численности ударов в створ ворот «Падерборн» разделил 1-е место с «Ганновером»: 5,4. Ну и такая футбольная стилистика позволяет создавать немало шансов для взятия ворот. По количеству больших шансов «Падерборн» намного превзошел те команды, которые финишировали выше его в таблице, минимально уступив по этому показателю только «Ганноверу». А вот по количеству упущенных больших шансов «Падерборн» – безоговорочный победитель Бундеслиги 2 в этом сезоне.

Рафаэль Одермайр

Кого можно выделить в качестве лидеров команды? Назову, прежде всего, полузащитника (может сыграть как слева, так и справа) Рафаэля Обермайра. В течение всего сезона среднемесячные оценки его игры не опускались ниже 7,1 балла по версии sofascore.com. Он к своим 30-ти годам уже накопил немалый опыт. Голы, ассисты? Как ни странно, но лучшим бомбардиром команды является не центрфорвард, а левый вингер Филип Бильбия, которого крайне сложно будет удержать по окончании сезона (в то же время он вошел в 3-ку игроков лиги с наибольшим количеством упущенных моментов). Чистый нападающий Штеффен Тиггес забивает меньше, однако и игровых минут у него гораздо меньше, чем у других игроков группы атаки. Что ж, имея отнюдь не самый дорогой состав в Бундеслиге 2, «ноль седьмые», в конце концов, заняли в регулярке место куда выше, чем должны были бы, если бы результаты на поле точно коррелировали с ценой на игроков. Помните экшн-триллер начала этого столетия «Идентификация Борна»? Меня не покидает ощущение, что исполненная неожиданных поворотов дорога «Падерборна» в Бундеслигу – экшн-триллер не хуже экранизации романа Роберта Ладлама.

На одном из популярных туристических порталов есть список «топовых вещей, которые нужно сделать в Падерборне». Речь идет о достопримечательностях, стоящие посещения. И почетное место среди них занимает стадион «Хоум де Люкс Арена». А среди отзывов туристов – посетителей портала и рекомендуемого города – мне запомнился тот, где есть простые, но важные слова: «Великолепный стадион, отличные фаны!»

«Конечно, мы стремимся к повышению в классе», – эти слова рефреном проходили через большинство интервью Коттеманна, начиная с середины сезона. После победы над «Гертой» со счетом 5:2 он просто светился от радости: «Я – мегасчастлив!». Фаны «Падерборна» (а количество фан-клубов пошло уже на 5-й десяток, самый отдаленный прописан в Австралии!) искренне надеются, что у Коттеманна будет возможность произнести такие слова и после сегодняшней игры с «Вольфсбургом». The Winner takes it all! Перевод, наверное, и не нужен.

Алексей РЫЖКОВ