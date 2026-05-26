Падерборн – Вольфсбург – 2:1 (д.в.). Волки вылетели из элиты. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча плей-офф за путевку в Бундеслигу
Вечером 25 мая прошел ответный матч финала плей-офф за право выступать в Бундеслиге 2026/27.
В ответной встрече Падерборн на домашнем стадионе Home Deluxe Arena обыграл Вольфсбург 2:1 в овертайме (после 0:0 в первой игре).
На 3-й минуте Дженан Пейчинович открыл счет для волков. На 14-й минуты у гостей был удален Йоаким Меле.
На 38-й минуте Падерборн отыгрался, забил Филип Бильбия (1:1). В овертайме Лаурин Курда забил победный гол хозяев на 100-й минуте (2:1 д.в.).
Падерборн получил право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне, а Вольфсбург вылетел во Вторую Бундеслигу.
Бундеслига. Переходный плей-офф. Ответный матч
25 мая 2026. Падерборн, Home Deluxe Arena
Падерборн – Вольфсбург – 2:1 д.в. (первый матч – 0:0)
Голы: Филип Бильбия, 38, Лаурин Курда, 100 – Дженан Пейчинович, 3
Удаление: Йоаким Меле, 14 (Вольфсбург)
