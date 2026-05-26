Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Падерборн – Вольфсбург – 2:1 (д.в.). Волки вылетели из элиты. Видео голов
Чемпионат Германии
Падерборн
25.05.2026 21:30 – FT 2 : 1
Вольфсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
26 мая 2026, 00:23 |
85
1

Падерборн – Вольфсбург – 2:1 (д.в.). Волки вылетели из элиты. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча плей-офф за путевку в Бундеслигу

26 мая 2026, 00:23 |
85
1 Comments
Падерборн – Вольфсбург – 2:1 (д.в.). Волки вылетели из элиты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 мая прошел ответный матч финала плей-офф за право выступать в Бундеслиге 2026/27.

В ответной встрече Падерборн на домашнем стадионе Home Deluxe Arena обыграл Вольфсбург 2:1 в овертайме (после 0:0 в первой игре).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 3-й минуте Дженан Пейчинович открыл счет для волков. На 14-й минуты у гостей был удален Йоаким Меле.

На 38-й минуте Падерборн отыгрался, забил Филип Бильбия (1:1). В овертайме Лаурин Курда забил победный гол хозяев на 100-й минуте (2:1 д.в.).

Падерборн получил право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне, а Вольфсбург вылетел во Вторую Бундеслигу.

Бундеслига. Переходный плей-офф. Ответный матч

25 мая 2026. Падерборн, Home Deluxe Arena

Падерборн – Вольфсбург – 2:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Голы: Филип Бильбия, 38, Лаурин Курда, 100 – Дженан Пейчинович, 3

Удаление: Йоаким Меле, 14 (Вольфсбург)

Видео голов и обзор матча

Видео ожидается вскоре

События матча

100’
ГОЛ ! Мяч забил Laurin Curda (Падерборн), асcист Свен Мичел.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Filip Bilbija (Падерборн), асcист Calvin Brackelmann.
14’
Йоаким Мехле (Вольфсбург) получает красную карточку.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Дженан Пейчинович (Вольфсбург), асcист Адам Дагим.
По теме:
Кейн во второй раз в карьере выиграл «Золотую бутсу»
Неудержимый Кейн. Английский нападающий стал обладателем «Золотой бутсы»
Волчий провал. В овертайме определен последний участник Бундеслиги
Бундеслига Вольфсбург удаление (красная карточка) чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Падерборн видео голов и обзор переходные матчи Йоаким Меле Адам Дагим
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 06:44 11
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен

Майкл Копер посоветовал украинцу задуматься об уходе из бокса

Артета сделал громкое заявление перед финалом Лиги чемпионов
Футбол | 25 мая 2026, 23:29 0
Артета сделал громкое заявление перед финалом Лиги чемпионов
Артета сделал громкое заявление перед финалом Лиги чемпионов

Микель Артета высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25.05.2026, 10:51
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 00:03
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25.05.2026, 18:19
Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Цей Падерборн сьогодні був кращим,а ще могли не так нервувати своіх вболівальників.могли закінчити на 90+ (штанга)без дод.часу. 
Ответить
0
Популярные новости
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
25.05.2026, 12:10 26
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 4
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем