ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера дозаявил в сборную Украины игрока Динамо

УАФ объявила о замене в составе сборной Украины: новый тренер команды Андреа Мальдера вместо травмированного Егора Ярмолюка дозаявил хавбека Динамо Владимира Бражко.

24-летний Бражко в нынешнем сезоне провел 36 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Сборная Украины 31 мая сыграет контрольный матч против Польши, а 7 июня состоится спарринг с Данией. Это первые матчи Мальдеры во главе команды.

Сборная Украины готовится к старту Лиги наций в сентябре, где соперниками по группе будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.