Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера дозаявил в сборную Украины игрока Динамо
Сборная УКРАИНЫ
25 мая 2026, 18:51 | Обновлено 25 мая 2026, 19:12
2110
1

ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера дозаявил в сборную Украины игрока Динамо

Бражко заменил Ярмолюка

25 мая 2026, 18:51 | Обновлено 25 мая 2026, 19:12
2110
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера дозаявил в сборную Украины игрока Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

УАФ объявила о замене в составе сборной Украины: новый тренер команды Андреа Мальдера вместо травмированного Егора Ярмолюка дозаявил хавбека Динамо Владимира Бражко.

24-летний Бражко в нынешнем сезоне провел 36 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Сборная Украины 31 мая сыграет контрольный матч против Польши, а 7 июня состоится спарринг с Данией. Это первые матчи Мальдеры во главе команды.

Сборная Украины готовится к старту Лиги наций в сентябре, где соперниками по группе будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

По теме:
Шацких сделал прогноз, побьет ли Ярмоленко его рекорд
Шацких сделал прогноз, побьет ли Ярмоленко его рекорд
ФОТО. Голевая феерия. Яркий матч Динамо и Кудровки в последнем туре
Владимир Бражко Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Динамо Киев Брентфорд
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 04:44 4
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен

Функционер считает, что Рико побеждал

В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 24 мая 2026, 20:22 0
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико

Сулейман хочет сначала санкционировать поединок с Кабайелом

Клуб УПЛ подпишет новый контракт с капитаном всего на несколько дней
Футбол | 25.05.2026, 18:17
Клуб УПЛ подпишет новый контракт с капитаном всего на несколько дней
Клуб УПЛ подпишет новый контракт с капитаном всего на несколько дней
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Бокс | 25.05.2026, 16:41
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Суркисы похоже подсуетились и пересадили Мальдере динамовское сердце
Ответить
-6
Популярные новости
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
23.05.2026, 18:45
Футбол
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 24
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 242
Бокс
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем