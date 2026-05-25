ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера дозаявил в сборную Украины игрока Динамо
Бражко заменил Ярмолюка
УАФ объявила о замене в составе сборной Украины: новый тренер команды Андреа Мальдера вместо травмированного Егора Ярмолюка дозаявил хавбека Динамо Владимира Бражко.
24-летний Бражко в нынешнем сезоне провел 36 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Сборная Украины 31 мая сыграет контрольный матч против Польши, а 7 июня состоится спарринг с Данией. Это первые матчи Мальдеры во главе команды.
Сборная Украины готовится к старту Лиги наций в сентябре, где соперниками по группе будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.
