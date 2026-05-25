  4. Камбек Новака. Джокович стартовал на Ролан Гаррос и побил рекорд Федерера
25 мая 2026, 00:29 | Обновлено 25 мая 2026, 00:35
Камбек Новака. Джокович стартовал на Ролан Гаррос и побил рекорд Федерера

Новак в четырех партиях справился с Джованни Мпеши Перрикаром в 1-м раунде мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) выиграл первый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде серб в четырех сетах одолел Джованни Мпеши Перрикара (Франция, ATP 80), оформив камбек после проигранной первой партии.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – Новак Джокович (Сербия) [3] – 7:5, 5:7, 1:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперников. Далее Новак поборется с еще одним французом – Валентеном Ройе (АТР 73).

Джокович побил рекорд Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса по количеству выступлений на турнирах Grand Slam – у серба теперь 82 появления на мейджорах.

Новак в 22-й раз успешно старатовал на Ролан Гаррос. Это абслютный рекорд турнира. У Рафаэля Надаля – 18.

