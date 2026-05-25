Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах одержала непростую победу над представительницей Венгрии Анной Бондар (WTA 57).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Анна Бондар (Венгрия) – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3)

В третьей партии Элина уступала 1:3 с одним брейком, вернулась в игру и в 10-м гейме вышла подавать на матч. Бондар сумела сделать брейк и встреча дошла до супертай-брейка, на котором украинка завершила поединок в свою пользу.

Свитолина провела пятое очное противостояние против Бондар. В 2025 году Элина одолела Анну на Ролан Гаррос, затем прошла ее на Уимблдоне и уступила на US Open. В этом сезоне Свитолина потерпела поражение от Бондар во втором круге тысячника в Мадриде.

Элина выиграла седьмой матч подряд. До Ролан Гаррос Свитолина стала чемпионкой WTA 1000 в Риме. Теперь у украинки 30 побед в 2026 году. Больше только у Елены Рыбакиной (31) и столько же у Мирры Андреевой (30).

Элина ни разу за 13 выступелний в основной сетке французского слэма не проигрывала в первом раунде. Лучшим результатом Свитолиной на РГ является стадия 1/4 финала, до которой она добиралась в 2017, 2020, 2023 и 2025 годах.

Следуюшая соперница Элины определится в поединке Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 126) – Леолия Жанжан (Франция, WTA 122).

