Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Элина дожала Анну на супертай-брейке и вышла во второй раунд мейджора в Париже
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.
В первом раунде украинка в трех сетах одержала непростую победу над представительницей Венгрии Анной Бондар (WTA 57).
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Анна Бондар (Венгрия) – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3)
В третьей партии Элина уступала 1:3 с одним брейком, вернулась в игру и в 10-м гейме вышла подавать на матч. Бондар сумела сделать брейк и встреча дошла до супертай-брейка, на котором украинка завершила поединок в свою пользу.
Свитолина провела пятое очное противостояние против Бондар. В 2025 году Элина одолела Анну на Ролан Гаррос, затем прошла ее на Уимблдоне и уступила на US Open. В этом сезоне Свитолина потерпела поражение от Бондар во втором круге тысячника в Мадриде.
Элина выиграла седьмой матч подряд. До Ролан Гаррос Свитолина стала чемпионкой WTA 1000 в Риме. Теперь у украинки 30 побед в 2026 году. Больше только у Елены Рыбакиной (31) и столько же у Мирры Андреевой (30).
Элина ни разу за 13 выступелний в основной сетке французского слэма не проигрывала в первом раунде. Лучшим результатом Свитолиной на РГ является стадия 1/4 финала, до которой она добиралась в 2017, 2020, 2023 и 2025 годах.
Следуюшая соперница Элины определится в поединке Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 126) – Леолия Жанжан (Франция, WTA 122).
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер – о поединке с Верховеном
Иржи Легечка в трех сетах уступил Пабло Карреньо-Бусте в матче 1/64 финала мейджора
Лисенятко теж молодчинка, розібрала на запчастини хорватське юне обдарування. Тож сьогодні знову без втрат. Даяну втратою не вважаю, бо її самоусунення - це швидше полегшення для мізків пересічного вболівальника.
Видно , що надто багато сил було залишено в тріумфальному Римі . Але на жилах наша Еля пройшла таку незручну Бондар .
Чому "слушно"? Бо буває і гірше. Прямо сьогодні:
Самсонова (27) - Тайхман (170) - 0:2;
Букша (33) - Бандеккі (215) - 1:2;
"Драконка" Чжен (56, минулорічна чвертьфіналістка) - Майка Хвалінська (114) - 0:2 з баранкою.
Ну, ще Голубіч винесла Панну. В рейтингу не таке велике відставання, фікситься одним мейджором, але ж 6:0, 6:2!
Так що не все так просто в цьому житті й на великих чемпіонатах )