Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25 мая 2026, 17:31 | Обновлено 25 мая 2026, 17:52
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026

Элина дожала Анну на супертай-брейке и вышла во второй раунд мейджора в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах одержала непростую победу над представительницей Венгрии Анной Бондар (WTA 57).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Анна Бондар (Венгрия) – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3)

В третьей партии Элина уступала 1:3 с одним брейком, вернулась в игру и в 10-м гейме вышла подавать на матч. Бондар сумела сделать брейк и встреча дошла до супертай-брейка, на котором украинка завершила поединок в свою пользу.

Свитолина провела пятое очное противостояние против Бондар. В 2025 году Элина одолела Анну на Ролан Гаррос, затем прошла ее на Уимблдоне и уступила на US Open. В этом сезоне Свитолина потерпела поражение от Бондар во втором круге тысячника в Мадриде.

Элина выиграла седьмой матч подряд. До Ролан Гаррос Свитолина стала чемпионкой WTA 1000 в Риме. Теперь у украинки 30 побед в 2026 году. Больше только у Елены Рыбакиной (31) и столько же у Мирры Андреевой (30).

Элина ни разу за 13 выступелний в основной сетке французского слэма не проигрывала в первом раунде. Лучшим результатом Свитолиной на РГ является стадия 1/4 финала, до которой она добиралась в 2017, 2020, 2023 и 2025 годах.

Следуюшая соперница Элины определится в поединке Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 126) – Леолия Жанжан (Франция, WTA 122).

Даниил Агарков
А скільки разів здавалось, що не сьогодні. Але, на щастя, не сьогодні для Бондар, Еліна справжня борчиня!
Фірмовий улюблений валідол) Еліна все ж таки зробила висновки з двох необов`язкових поразок мадярці та реваншувалась. Так, не без огріхів, через кров, страждання та сльози, але все одно молодець. Здолати власні комплекси перед мільйонною глядацькою аудиторією дорогого варте. 
Лисенятко теж молодчинка, розібрала на запчастини хорватське юне обдарування. Тож сьогодні знову без втрат. Даяну втратою не вважаю, бо її самоусунення - це швидше полегшення для мізків пересічного вболівальника.
Вітаю Всіх!
Фух. З важливою, важкою перемогою! Це передбачалося. Бондар добре грає на ґрунті, а перед Еліною ще й мала психологічну перевагу. Слава Богу, Еліна витримала і пройшла цю 1/64. Відпочивай, Еліно, набирайся сил, бо їх витрачено чимало. Далі все попереду. Перемог тобі. А нас всіх з полегшенням і радістю за переможні матчі!
Розумничка. Перемогла незручну для себе суперницю, в незручний для себе, денний час.
Дуже важка , але така необхідна перемога ! 🇺🇦👊
Видно , що надто багато сил було залишено в тріумфальному Римі . Але на жилах наша Еля пройшла таку незручну Бондар .
Вирвала перемогу та мої нервові клітини. В даній ситуації головне, що є результат 
А далі буде!Головне тут було почати,та ще така спека!Витримала,Еліна наше все!За неї тягнуться й інші наші красуні!Сподіваюся на завтрашні дві перемоги,хай щастить!
Та,що ви ниєте всі,вона дуже не зручна для Єліни, молодець,що дотиснула,далі буде простіше я в цьому впевнений!! 
100% знав , що з цією Бондар буде велике щастя перемогти її . Були якісь недобрі передчуття . Добре що не справдилися . Далі буде трошки легше. Молодець , зібралася і вирвала перемогу. Це Еліна , це не Даяна.
Бондар вечно матчи жизни играет против Элины. Честно очень негативные ощущения от матча,но рад победе. Есть время восстановиться и следующий соперник на бумаге попроще. Будет время набрать по ходу турнира. Спасибо что не проигрыш
Так тримати Елінко! Не шукаєш легких шляхів, але все одно Молодець! 
Хто б далі не був, але суперниця буде простішою, і головне, щоб спеки не було в той період часу, коли буде гра
Молодець!Вигризла,з ведром валідола!Браво!
Незрозуміло, чому Бондар стала для Еліни принциповою суперницею, але це вже неважливо. Головне було зробити цей перший крок. Далі дві гравчині , імена яких я не знаю, також мучають одна одну. З ними вже мабуть повинно бути легше. 
Не ожидал, что Бондарь така завзята.
Фух, дожала таки! Эле можно валидол, иногда, рекламировать)
От, учора тут розповідали, що, подумаєш, 15-а в рейтингу здолала 76-у 6:3, 6:2 - теж мені досягнення, чого так радіти. Прямо зараз 7-а ледь проповзла 57-у. І з цього приводу — цілком слушно, всіляко підтримую — правдива радість, святкування і вітання.
Чому "слушно"? Бо буває і гірше. Прямо сьогодні:
Самсонова (27) - Тайхман (170) - 0:2;
Букша (33) - Бандеккі (215) - 1:2;
"Драконка" Чжен (56, минулорічна чвертьфіналістка) - Майка Хвалінська (114) - 0:2 з баранкою.
Ну, ще Голубіч винесла Панну. В рейтингу не таке велике відставання, фікситься одним мейджором, але ж 6:0, 6:2!
Так що не все так просто в цьому житті й на великих чемпіонатах )
Як колись співала Neoton Familia - Ketszazhusz felett). Це була епічна битва!
Не так як мріялось, але Метр казав " Гра забувається, результат залишається". Будемо сподіватись
