Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от 13-й ракетки мира Жасмин Паолини из Италии. Встреча завершилась за 1 час и 41 минуту.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Жасмин Паолини (Италия) [13] – Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:3

В первой партии Даяна уступала 1:3, взяла четыре гейма подряд и в десятом гейме получила шанс подать на сет. К сожалению, Ястремская не сумела забрать стартовую партию, а во второй Паолини не упустила преимущество после брейка во втором гейме.

Даяна и Жасмин провели восьмое очное противостояние – Ястремская в седьмой раз проиграла итальянке.

Следующей оппоненткой Паолини будет представительница Аргентины Солана Сиерра (WTA 68), которая в первом круге выбила Эмму Радукану (Великобритания, WTA 39).

Ястремская в седьмой раз выступила на Ролан Гаррос и впервые за три года не сумела выйти во второй круг. Лучшим результатом Даяны в Париже является стадия 1/16 финала в 2024 году.

Статистика матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine