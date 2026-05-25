  4. Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос
25 мая 2026, 13:50 | Обновлено 25 мая 2026, 14:52
Даяна не сумела справиться с Жасмин Паолини в первом раунде мейджора в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от 13-й ракетки мира Жасмин Паолини из Италии. Встреча завершилась за 1 час и 41 минуту.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Жасмин Паолини (Италия) [13] – Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:3

В первой партии Даяна уступала 1:3, взяла четыре гейма подряд и в десятом гейме получила шанс подать на сет. К сожалению, Ястремская не сумела забрать стартовую партию, а во второй Паолини не упустила преимущество после брейка во втором гейме.

Даяна и Жасмин провели восьмое очное противостояние – Ястремская в седьмой раз проиграла итальянке.

Следующей оппоненткой Паолини будет представительница Аргентины Солана Сиерра (WTA 68), которая в первом круге выбила Эмму Радукану (Великобритания, WTA 39).

Ястремская в седьмой раз выступила на Ролан Гаррос и впервые за три года не сумела выйти во второй круг. Лучшим результатом Даяны в Париже является стадия 1/16 финала в 2024 году.

Статистика матча

Абсолютно безнадійна. Всі шанси перемогти були, бо Паоліні дуже далека від оптимальних кондицій і багато помиляється, але... Даяна каже "потримай моє пиво" і показує, що дійсно значить "багато помилятися". В тій голові навіть нема розуміння, що вона от-от і програє і безславно вилетить з турніру і тому треба якось надійніше грати, потримати м"яча максимально в корті... ні, лупить, як зазвичай
Самої Даясі зовсім не шкода. Шкода тільки, що у нас -1 на старті
Ото виграла челлендж в Пармі і досить
Найгірша з українських тенісисток
Рівень Даяни 75 - 125 тисячники . Отам їй і туситься .
Пляж сам себе не відвідає 🏝️ В добру путь, під пальми!
Дива, на жаль, не сталося. Нічого не змінюється, але помітив, що Паоліні, відверто насміхалася з Даясі. І це вже не перший випадок зневажливого ставлення до Ястремськоі в турі Отакоі
Молодець,підтвердила неофіційне звання чемпіонки по невимушеним помилкам.Зате як радила 13 ракетка світу,наче фінал РГ виграла 
співчуття вболівальникам Даяни , всі знають що дівчина з безмежним талантом , але реалізувати його невзмозі , одна причина змінюється іншою, все залежить від самої дівчини , якщо візьметься за голову може стати топом, а як пливтиме за течією так і буде як сьогодні ганьбитися , та насміхатимуться суперниці з недолугої Даяни , все в її руках .
Даянка з теніситок настрою. Може винести любу і може влетіти любій. Мені здається, коментатори очікують від неї більше, ніж вона є))))) Сьогодні зірки не склалися, але на 2-4 турнірах за рік стрельне.
Головне стабільність. В цьому відношенні , Даяна попереду всього тенісного світу. 
Як тільки пропав татко , так і пропали результати. Видно таткові заборонили бути присутнім на матчах .
Програти ніякій Паоліні - це в дусі Даяни. Клоунесса.
Не розумію. Ті, хто дививя гру Даяни, повинні дякувати їй за отримані приємні відчуття, посилення (відновлення) потенції, а не констатувати очевидне. 
У мене великі надії на Марту і Еліну , інші повинні максимально пройти по сітці , а потім по рейтингу. Даяна свій природний талант профукала , хоча є ще пару років на повернення в еліту .
Не дивився, але рахунок по геймах свідчить, що пробувала боротись проти 13-ої ракетки світу. Коментарі абсолютно такі ж, як були, коли рік чи два тому ще дивився її матчі.
Трошки стреманулась та й програла, нічого особливого
Особых иллюзий по Даяне с Паолни и не было... Наивно было предполагать, что Даяне выиграет только потому, что вчера выиграли Марта ,Юля и Даша... 
