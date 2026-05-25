Успел ли восстановиться Ямаль? Испания объявила заявку на ЧМ-2026
Луис де ла Фуэнте не взял ни одного игрока Реала на мундиаль
Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.
В список футболистов не вошёл ни один игрок мадридского «Реала», но попал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль — вундеркинд успеет восстановиться после травмы.
На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Испании сыграет в одной группе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
Заявка сборной Испании для участия в чемпионате мира 2026:
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Хоан Гарсия («Барселона»)
Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Пубиль («Атлетико»), Эрик Гарсия («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»)
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Педри («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Микель Мерино («Арсенал»), Гави («Барселона»), Алекс Баена («Атлетико»)
Нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Дани Ольмо («Барселона»), Виктор Муньос («Осасуна»), Нико Уильямс («Атлетик»), Жереми Пино («Кристал Пэлас»)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
