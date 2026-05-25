Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Успел ли восстановиться Ямаль? Испания объявила заявку на ЧМ-2026
25 мая 2026, 13:58
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список футболистов не вошёл ни один игрок мадридского «Реала», но попал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль — вундеркинд успеет восстановиться после травмы.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Испании сыграет в одной группе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

Заявка сборной Испании для участия в чемпионате мира 2026:

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Хоан Гарсия («Барселона»)

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Пубиль («Атлетико»), Эрик Гарсия («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»)

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Педри («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Микель Мерино («Арсенал»), Гави («Барселона»), Алекс Баена («Атлетико»)

Нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Дани Ольмо («Барселона»), Виктор Муньос («Осасуна»), Нико Уильямс («Атлетик»), Жереми Пино («Кристал Пэлас»)

