Свентек с разгрома начала РГ-2026 и установила рекорд десятилетия на GS
Ига в двух сетах разобралась с Эмерсон Джонс в первом раунде мейджора в Париже
Третья ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла первый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.
В стартовом поединке полька в двух сетах разгромила Эмерсон Джонс (Австрия, WTA 136) за 1 час и 1 минуту.
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Эмерсон Джонс (Австралия) [WC] – Ига Свентек (Польша) [3] – 1:6, 2:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Свентек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая дошла до второго круга на всех первых 25 турнирах Grand Slam за десятилетие. Среди мужчин и женщин ранее такое удалось лишь троим: Джиму Курье в 1990-х, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу в 2010-х.
Ига теперь занимает 10-е место по проценту побед в матчах на турнирах Grand Slam в Открытой эре (83.2%), превзойдя показатель Ивонн Гулагонг-Коули (минимум два участия в основной сетке).
Во втором круге Ролан Гаррос Ига, которая пять раз выигрывала трофей в Париже, встретится с Сарой Бейлек (Чехия, WTA 35).
