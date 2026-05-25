  Свентек с разгрома начала РГ-2026 и установила рекорд десятилетия на GS
Ролан Гаррос
25 мая 2026, 14:35 | Обновлено 25 мая 2026, 14:50
Свентек с разгрома начала РГ-2026 и установила рекорд десятилетия на GS

Ига в двух сетах разобралась с Эмерсон Джонс в первом раунде мейджора в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Третья ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла первый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

В стартовом поединке полька в двух сетах разгромила Эмерсон Джонс (Австрия, WTA 136) за 1 час и 1 минуту.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Эмерсон Джонс (Австралия) [WC] – Ига Свентек (Польша) [3] – 1:6, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Свентек стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая дошла до второго круга на всех первых 25 турнирах Grand Slam за десятилетие. Среди мужчин и женщин ранее такое удалось лишь троим: Джиму Курье в 1990-х, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу в 2010-х.

Ига теперь занимает 10-е место по проценту побед в матчах на турнирах Grand Slam в Открытой эре (83.2%), превзойдя показатель Ивонн Гулагонг-Коули (минимум два участия в основной сетке).

Во втором круге Ролан Гаррос Ига, которая пять раз выигрывала трофей в Париже, встретится с Сарой Бейлек (Чехия, WTA 35).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
