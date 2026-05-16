Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла вышла в ЛЧ, Малиновский покинет Дженоа, Моуриньо возглавит Реал
Другие новости
16 мая 2026, 10:35 | Обновлено 16 мая 2026, 12:00
767
0

Астон Вилла вышла в ЛЧ, Малиновский покинет Дженоа, Моуриньо возглавит Реал

Главные новости за 15 мая на Sport.ua

16 мая 2026, 10:35 | Обновлено 16 мая 2026, 12:00
767
0
Астон Вилла вышла в ЛЧ, Малиновский покинет Дженоа, Моуриньо возглавит Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 мая.

1. Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ
Хозяева поля вышли на 4-ю позицию и гарантировали себе место в топ-5

2. Шестая команда АПЛ может попасть в Лигу чемпионов. Что для этого нужно?
Такой расклад возможен, если Астон Вилла выиграет ЛЕ и станет 5-й в АПЛ

3. ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Контракт украинца с итальянским клубом завершится в конце сезона

4. Фабрицио Романо назвал клуб, за который будет играть Малиновский
Украинец подпишет контракт с турецким Трабзонспором

5. Только вопрос времени. Назван новый главный тренер Реала
Мадридский клуб возглавит Жозе Моуриньо

6. Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Аналитики отправляют Шахтер в третью корзину Лиги чемпионов

7A. Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
В четвертьфинале Юлия в трех сетах одержала победу над Кэти Волынец

7B. Полуфинальный матч Ястремской в Парме перенесен на следующий день
Даяна и Джессика Бузас Манейро не смогли завершить первый сет из-за дождя

8. ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Завершен первый игровой день на чемпионате мира

9. Чухаджян потерпел поражение от Донована и потерял шанс на титульный бой
Ирландский боец дважды отправил соперника в нокдаун в претендентском бою IBF

10. Дань Модричу. Есть ли жизнь после Реала
Когда секрет игрового долголетия заключается в страсти

По теме:
Сикан проиграл финал, Цыганков не забил за Жирону, сенсация от Свитолиной
Победа Шахтера, ЛНЗ в еврокубках, трофеи ПСЖ и Интера, камбек Свитолиной
Автогол-шок для команды Роналду, вылет Александрии, выборы президента Реала
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины провёл переговоры с Динамо. Планирует играть 3-4 года
Футбол | 16 мая 2026, 09:17 1
Игрок сборной Украины провёл переговоры с Динамо. Планирует играть 3-4 года
Игрок сборной Украины провёл переговоры с Динамо. Планирует играть 3-4 года

Караваев – о будущем

УАФ приняла решение. Проведено расследование по матчу Полесье – Динамо
Футбол | 16 мая 2026, 04:32 3
УАФ приняла решение. Проведено расследование по матчу Полесье – Динамо
УАФ приняла решение. Проведено расследование по матчу Полесье – Динамо

Артем Стоянов рассказал подробности

Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Футбол | 15.05.2026, 10:25
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Новости для Забарного. ПСЖ готов отдать 40 миллионов евро за двух россиян
Футбол | 15.05.2026, 10:37
Новости для Забарного. ПСЖ готов отдать 40 миллионов евро за двух россиян
Новости для Забарного. ПСЖ готов отдать 40 миллионов евро за двух россиян
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Футбол | 15.05.2026, 12:40
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 11
Теннис
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
14.05.2026, 10:37 4
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем