Астон Вилла вышла в ЛЧ, Малиновский покинет Дженоа, Моуриньо возглавит Реал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 мая.

1. Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ

Хозяева поля вышли на 4-ю позицию и гарантировали себе место в топ-5

2. Шестая команда АПЛ может попасть в Лигу чемпионов. Что для этого нужно?

Такой расклад возможен, если Астон Вилла выиграет ЛЕ и станет 5-й в АПЛ

3. ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским

Контракт украинца с итальянским клубом завершится в конце сезона

4. Фабрицио Романо назвал клуб, за который будет играть Малиновский

Украинец подпишет контракт с турецким Трабзонспором

5. Только вопрос времени. Назван новый главный тренер Реала

Мадридский клуб возглавит Жозе Моуриньо

6. Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?

Аналитики отправляют Шахтер в третью корзину Лиги чемпионов

7A. Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже

В четвертьфинале Юлия в трех сетах одержала победу над Кэти Волынец

7B. Полуфинальный матч Ястремской в Парме перенесен на следующий день

Даяна и Джессика Бузас Манейро не смогли завершить первый сет из-за дождя

8. ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии

Завершен первый игровой день на чемпионате мира

9. Чухаджян потерпел поражение от Донована и потерял шанс на титульный бой

Ирландский боец дважды отправил соперника в нокдаун в претендентском бою IBF

10. Дань Модричу. Есть ли жизнь после Реала

Когда секрет игрового долголетия заключается в страсти