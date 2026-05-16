Астон Вилла вышла в ЛЧ, Малиновский покинет Дженоа, Моуриньо возглавит Реал
1. Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ
Хозяева поля вышли на 4-ю позицию и гарантировали себе место в топ-5
2. Шестая команда АПЛ может попасть в Лигу чемпионов. Что для этого нужно?
Такой расклад возможен, если Астон Вилла выиграет ЛЕ и станет 5-й в АПЛ
3. ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Контракт украинца с итальянским клубом завершится в конце сезона
4. Фабрицио Романо назвал клуб, за который будет играть Малиновский
Украинец подпишет контракт с турецким Трабзонспором
5. Только вопрос времени. Назван новый главный тренер Реала
Мадридский клуб возглавит Жозе Моуриньо
6. Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Аналитики отправляют Шахтер в третью корзину Лиги чемпионов
7A. Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
В четвертьфинале Юлия в трех сетах одержала победу над Кэти Волынец
7B. Полуфинальный матч Ястремской в Парме перенесен на следующий день
Даяна и Джессика Бузас Манейро не смогли завершить первый сет из-за дождя
8. ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Завершен первый игровой день на чемпионате мира
9. Чухаджян потерпел поражение от Донована и потерял шанс на титульный бой
Ирландский боец дважды отправил соперника в нокдаун в претендентском бою IBF
10. Дань Модричу. Есть ли жизнь после Реала
Когда секрет игрового долголетия заключается в страсти
