Полуфинальный матч Ястремской в Парме перенесен на следующий день

Полуфинальный матч грунтового турнира WTA 125 в Парме (Италия) между украинкой Даяной Ястремской (WTA 52) и испанской Джессикой Бузас Манейро (WTA 51) перенесен на 16 мая.

15 числа Даяна и Джессика стартовали в 17:15 по Киеву. Девушки успели провести 11 геймов. В 12-м на подаче Даяны при счете 40:A встречу пришлось прервать из-за дождя.

Несколько раз корт подготавливали для возобновления игры, но теннисистки так и не вернулись. Матч продолжится 16 мая в 12:00 по Киеву.

Первая финалистка в Парме уже известна – Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 53). Чешка в полуфинале одолела Камилу Осорио (Колумбия, WTA 83).

WTA 125 Парма. Грунт, 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) [3] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – *6:5 (40:A) [приостановлен]