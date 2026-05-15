Фабрицио Романо назвал клуб, за который будет играть Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжит карьеру в составе «Трабзонспора». Об этом сообщает Фабрицио Романо

По информации источника, 32-летний футболист подпишет контракт с турецким клубом сроком на три года. К команде он присоединится на правах свободного агента: полузащитник покинет «Дженоа» по окончанию текущего сезона.

В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 34 матча на клубном уровне, в которых он отличился шесть. забитыми мячами и термя голевыми передачами.

В составе «Трабзонспора» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.