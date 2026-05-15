Фабрицио Романо назвал клуб, за который будет играть Малиновский
Украинец подпишет контракт с «Трабзонспором»
Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжит карьеру в составе «Трабзонспора». Об этом сообщает Фабрицио Романо
По информации источника, 32-летний футболист подпишет контракт с турецким клубом сроком на три года. К команде он присоединится на правах свободного агента: полузащитник покинет «Дженоа» по окончанию текущего сезона.
В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 34 матча на клубном уровне, в которых он отличился шесть. забитыми мячами и термя голевыми передачами.
В составе «Трабзонспора» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.
🚨🩵🤎 Ruslan Malinovskyi to Trabzonspor, here we go! Exclusive news revealed here on April, set to be confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026
Malinovskyi leaves Genoa as free agent and will sign a three year deal in Turkey. 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/tiIJbbO4SP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/2 финала начнется 14 мая не ранее 21:30 по Киеву
Эдмар отказался от поста наставника сборной Кыргызстана U-23