Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Италия
15 мая 2026, 17:35 | Обновлено 15 мая 2026, 17:44
3734
1

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским

Контракт украинца с итальянским клубом завершится в конце сезона

15 мая 2026, 17:35 | Обновлено 15 мая 2026, 17:44
3734
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Дженоа» попрощался с Русланом Малиновским в официальных соцсетях клуба.

«Спасибо, Руслан, за это прекрасное приключение, прожитое с красно-синими цветами, «пришитыми к коже». В радости и в горе твоя преданность и любовь к футболке останутся незабываемыми. Весь «Дженоа» передает тебе теплое приветствие и ждет возможности подарить тебе стоячую овацию на стадионе, который в эти годы был и навсегда останется твоим домом. С самого начала – и навсегда», – говорится в сообщении.

Руслан покинет генуэзский клуб по завершении контракта, который рассчитан до июня 2026 года.

Малиновский присоединился к «Дженоа» летом 2023 года из «Марселя». За «грифонов» он сыграл 74 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 8 ассистов.

До завершения сезона «Дженоа» 17 мая проведет домашний матч с «Миланом», в котором украинец получит возможность попрощаться с фанатами. А завершит сезон команда Де Росси выездной игрой с «Лечче» 24 мая.

По теме:
Полузащитник Динамо, который провел сезон в аренде, вернется в Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Киев Кепиталз подписал форварда сборной Украины
Фабрицио Романо назвал клуб, за который будет играть Малиновский
Руслан Малиновский Дженоа трансферы Серия A чемпионат Италии по футболу украинцы за границей трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: ФК Дженоа
Оцените материал
(73)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы
Футбол | 15 мая 2026, 16:18 1
Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы
Легенда Металлиста бросил сборную ради клубной работы

Эдмар отказался от поста наставника сборной Кыргызстана U-23

Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Футбол | 15 мая 2026, 15:35 9
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»

Президент клуба обратился к тренеру Арде Турану

Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 15.05.2026, 01:35
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Футбол | 15.05.2026, 08:54
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Футбол | 15.05.2026, 07:38
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ждём Малину в Трабзонспоре!♥️💙
Ведь верно? Писали, что контракт на столе📄
Ответить
+1
Популярные новости
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 3
Бокс
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем