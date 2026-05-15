ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
Контракт украинца с итальянским клубом завершится в конце сезона
«Дженоа» попрощался с Русланом Малиновским в официальных соцсетях клуба.
«Спасибо, Руслан, за это прекрасное приключение, прожитое с красно-синими цветами, «пришитыми к коже». В радости и в горе твоя преданность и любовь к футболке останутся незабываемыми. Весь «Дженоа» передает тебе теплое приветствие и ждет возможности подарить тебе стоячую овацию на стадионе, который в эти годы был и навсегда останется твоим домом. С самого начала – и навсегда», – говорится в сообщении.
Руслан покинет генуэзский клуб по завершении контракта, который рассчитан до июня 2026 года.
Малиновский присоединился к «Дженоа» летом 2023 года из «Марселя». За «грифонов» он сыграл 74 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 8 ассистов.
До завершения сезона «Дженоа» 17 мая проведет домашний матч с «Миланом», в котором украинец получит возможность попрощаться с фанатами. А завершит сезон команда Де Росси выездной игрой с «Лечче» 24 мая.
Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation… pic.twitter.com/uSckeMDBjZ– Genoa CFC (@GenoaCFC) May 15, 2026
