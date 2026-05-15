Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ

Вечером 15 мая состоялся матч предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла и Ливерпуль в борьбе за 4-е место встретились на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме.

Хозяева поля вышли вперед на 42-й минуте, когда отличился Морган Роджерс точным ударом в дальний угол (1:0). Вирджил ван Дейк на 52-й минуте ударом головой сравнял счет для Ливерпуля, просмотр VAR офсайда в этом эпизоде не обнаружил (1:1).

На 57-й минуте Доминик Собослаи потерял мяч на ровном месте, и Астон Вилла опять вышла вперед. Олли Уоткинс забил с передачи Моргана Роджерса (2:1).

Затем Астон Вилла на 73-й минуте получила перевес в два мяча. Хозяева поля в одной атаке по воротам пробили три раза, и Олли Уоткинс оформил дубль для Астон Виллы (3:1).

Затем суперударом в дальнюю девятку отличился Джон Макгинн на 89-й минуте (4:1). В компенсированное время Вирджил ван Дейк оформил дубль (2:4).

Астон Вилла выиграла у Ливерпуля (4:2), вышла на 4-ю позицию и получила путевку в Лигу чемпионов 2026/27, гарантировав себе место в топ-5 АПЛ.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (65), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).

Вечером 20 мая в турецком Стамбуле Астон Вилла сыграет финал Лиги Европы против немецкого Фрайбурга. В последнем, 38-м туре АПЛ Астон Вилла отправится в гости к Ман Сити, а Ливерпуль будет принимать Брентфорд (24 мая).

Если команда из Бирмингема выиграет финал ЛЕ и останется 4-й в АПЛ, тогда путевку в ЛЧ получит второе место чемпионата Португалии (Спортинг или Порту), а Англия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Если же Астон Вилла выиграет финал ЛЕ, но по итогам последнего тура АПЛ окажется на 5-й позиции, тогда дополнительную путевку в ЛЧ получит 6-я команда АПЛ.

АПЛ. 37-й тур, 15 мая 2026. Бирмингем

Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2

Голы: Роджерс, 42, Уоткинс, 57, 73, Макгинн, 89 – ван Дейк, 52

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделеф (Баркли, 46), Тилеманс (Дуглас Луис, 90), Макгинн (Санчо, 90), Роджерс, Буэндиа (Матсен, 85), Уоткинс.

Ливерпуль: Мамардашвили, Гомес (Кьеза, 66), Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Вирц, 66), Макаллистер, Джонс, Собослаи, Нгумоха, Гакпо (Салах, 74).

Предупреждения: Кэш, 38, Уоткинс, 45+3, Макгинн, 66 – Гомес, 62

Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 36 24 7 5 68 - 26 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 79 2 Манчестер Сити 36 23 8 5 75 - 32 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити 13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 77 3 Манчестер Юнайтед 36 18 11 7 63 - 48 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 65 4 Астон Вилла 37 18 8 11 54 - 48 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла 15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 62 5 Ливерпуль 37 17 8 12 62 - 52 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд 15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 59 6 Борнмут 36 13 16 7 56 - 52 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 55 7 Брайтон 36 14 11 11 52 - 42 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 53 8 Брентфорд 36 14 9 13 52 - 49 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 51 9 Челси 36 13 10 13 55 - 49 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 49 10 Эвертон 36 13 10 13 46 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 49 11 Фулхэм 36 14 6 16 44 - 50 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 48 12 Сандерленд 36 12 12 12 37 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 48 13 Ньюкасл 36 13 7 16 50 - 52 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 46 14 Лидс 36 10 14 12 48 - 53 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 44 15 Кристал Пэлас 36 11 11 14 38 - 47 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас 13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 44 16 Ноттингем Форест 36 11 10 15 45 - 47 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 43 17 Тоттенхэм 36 9 11 16 46 - 55 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 38 18 Вест Хэм 36 9 9 18 42 - 62 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 36 19 Бёрнли 36 4 9 23 37 - 73 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21 20 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25 - 66 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 18 Полная таблица

