Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ
Хозяева поля вышли на 4-ю позицию и гарантировали себе место в топ-5
Вечером 15 мая состоялся матч предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Астон Вилла и Ливерпуль в борьбе за 4-е место встретились на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме.
Хозяева поля вышли вперед на 42-й минуте, когда отличился Морган Роджерс точным ударом в дальний угол (1:0). Вирджил ван Дейк на 52-й минуте ударом головой сравнял счет для Ливерпуля, просмотр VAR офсайда в этом эпизоде не обнаружил (1:1).
На 57-й минуте Доминик Собослаи потерял мяч на ровном месте, и Астон Вилла опять вышла вперед. Олли Уоткинс забил с передачи Моргана Роджерса (2:1).
Затем Астон Вилла на 73-й минуте получила перевес в два мяча. Хозяева поля в одной атаке по воротам пробили три раза, и Олли Уоткинс оформил дубль для Астон Виллы (3:1).
Затем суперударом в дальнюю девятку отличился Джон Макгинн на 89-й минуте (4:1). В компенсированное время Вирджил ван Дейк оформил дубль (2:4).
Астон Вилла выиграла у Ливерпуля (4:2), вышла на 4-ю позицию и получила путевку в Лигу чемпионов 2026/27, гарантировав себе место в топ-5 АПЛ.
Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (65), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).
Вечером 20 мая в турецком Стамбуле Астон Вилла сыграет финал Лиги Европы против немецкого Фрайбурга. В последнем, 38-м туре АПЛ Астон Вилла отправится в гости к Ман Сити, а Ливерпуль будет принимать Брентфорд (24 мая).
Если команда из Бирмингема выиграет финал ЛЕ и останется 4-й в АПЛ, тогда путевку в ЛЧ получит второе место чемпионата Португалии (Спортинг или Порту), а Англия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Если же Астон Вилла выиграет финал ЛЕ, но по итогам последнего тура АПЛ окажется на 5-й позиции, тогда дополнительную путевку в ЛЧ получит 6-я команда АПЛ.
АПЛ. 37-й тур, 15 мая 2026. Бирмингем
Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2
Голы: Роджерс, 42, Уоткинс, 57, 73, Макгинн, 89 – ван Дейк, 52
Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделеф (Баркли, 46), Тилеманс (Дуглас Луис, 90), Макгинн (Санчо, 90), Роджерс, Буэндиа (Матсен, 85), Уоткинс.
Ливерпуль: Мамардашвили, Гомес (Кьеза, 66), Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Вирц, 66), Макаллистер, Джонс, Собослаи, Нгумоха, Гакпо (Салах, 74).
Предупреждения: Кэш, 38, Уоткинс, 45+3, Макгинн, 66 – Гомес, 62
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68 - 26
|18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут
|79
|2
|Манчестер Сити
|36
|23
|8
|5
|75 - 32
|19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал
|77
|3
|Манчестер Юнайтед
|36
|18
|11
|7
|63 - 48
|17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс
|65
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54 - 48
|24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62 - 52
|24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56 - 52
|19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут
|55
|7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52 - 42
|17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон
|53
|8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52 - 49
|17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон
|51
|9
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55 - 49
|19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити
|49
|10
|Эвертон
|36
|13
|10
|13
|46 - 46
|17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон
|49
|11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44 - 50
|17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм
|48
|12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37 - 46
|17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм
|48
|13
|Ньюкасл
|36
|13
|7
|16
|50 - 52
|17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл
|46
|14
|Лидс
|36
|10
|14
|12
|48 - 53
|17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс
|44
|15
|Кристал Пэлас
|36
|11
|11
|14
|38 - 47
|17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм
|44
|16
|Ноттингем Форест
|36
|11
|10
|15
|45 - 47
|17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла
|43
|17
|Тоттенхэм
|36
|9
|11
|16
|46 - 55
|19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм
|38
|18
|Вест Хэм
|36
|9
|9
|18
|42 - 62
|17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
|36
|19
|Бёрнли
|36
|4
|9
|23
|37 - 73
|18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон
|21
|20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25 - 66
|17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
|18
Это не сравнится с легендарными 7-2, как в том ковидном сезоне, но тоже здорово!😋😇