  Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ
15.05.2026 22:00 – FT 4 : 2
Ливерпуль
15 мая 2026, 23:59 | Обновлено 16 мая 2026, 00:30
Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ

Хозяева поля вышли на 4-ю позицию и гарантировали себе место в топ-5

Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Вечером 15 мая состоялся матч предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла и Ливерпуль в борьбе за 4-е место встретились на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме.

Хозяева поля вышли вперед на 42-й минуте, когда отличился Морган Роджерс точным ударом в дальний угол (1:0). Вирджил ван Дейк на 52-й минуте ударом головой сравнял счет для Ливерпуля, просмотр VAR офсайда в этом эпизоде не обнаружил (1:1).

На 57-й минуте Доминик Собослаи потерял мяч на ровном месте, и Астон Вилла опять вышла вперед. Олли Уоткинс забил с передачи Моргана Роджерса (2:1).

Затем Астон Вилла на 73-й минуте получила перевес в два мяча. Хозяева поля в одной атаке по воротам пробили три раза, и Олли Уоткинс оформил дубль для Астон Виллы (3:1).

Затем суперударом в дальнюю девятку отличился Джон Макгинн на 89-й минуте (4:1). В компенсированное время Вирджил ван Дейк оформил дубль (2:4).

Астон Вилла выиграла у Ливерпуля (4:2), вышла на 4-ю позицию и получила путевку в Лигу чемпионов 2026/27, гарантировав себе место в топ-5 АПЛ.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (65), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).

Вечером 20 мая в турецком Стамбуле Астон Вилла сыграет финал Лиги Европы против немецкого Фрайбурга. В последнем, 38-м туре АПЛ Астон Вилла отправится в гости к Ман Сити, а Ливерпуль будет принимать Брентфорд (24 мая).

Если команда из Бирмингема выиграет финал ЛЕ и останется 4-й в АПЛ, тогда путевку в ЛЧ получит второе место чемпионата Португалии (Спортинг или Порту), а Англия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Если же Астон Вилла выиграет финал ЛЕ, но по итогам последнего тура АПЛ окажется на 5-й позиции, тогда дополнительную путевку в ЛЧ получит 6-я команда АПЛ.

АПЛ. 37-й тур, 15 мая 2026. Бирмингем

Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2

Голы: Роджерс, 42, Уоткинс, 57, 73, Макгинн, 89 – ван Дейк, 52

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделеф (Баркли, 46), Тилеманс (Дуглас Луис, 90), Макгинн (Санчо, 90), Роджерс, Буэндиа (Матсен, 85), Уоткинс.

Ливерпуль: Мамардашвили, Гомес (Кьеза, 66), Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Вирц, 66), Макаллистер, Джонс, Собослаи, Нгумоха, Гакпо (Салах, 74).

Предупреждения: Кэш, 38, Уоткинс, 45+3, Макгинн, 66 – Гомес, 62

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 36 24 7 5 68 - 26 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 79
2 Манчестер Сити 36 23 8 5 75 - 32 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 77
3 Манчестер Юнайтед 36 18 11 7 63 - 48 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 65
4 Астон Вилла 37 18 8 11 54 - 48 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 62
5 Ливерпуль 37 17 8 12 62 - 52 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 59
6 Борнмут 36 13 16 7 56 - 52 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 55
7 Брайтон 36 14 11 11 52 - 42 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 53
8 Брентфорд 36 14 9 13 52 - 49 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 51
9 Челси 36 13 10 13 55 - 49 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 49
10 Эвертон 36 13 10 13 46 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 49
11 Фулхэм 36 14 6 16 44 - 50 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 48
12 Сандерленд 36 12 12 12 37 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 48
13 Ньюкасл 36 13 7 16 50 - 52 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 46
14 Лидс 36 10 14 12 48 - 53 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 44
15 Кристал Пэлас 36 11 11 14 38 - 47 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 44
16 Ноттингем Форест 36 11 10 15 45 - 47 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 43
17 Тоттенхэм 36 9 11 16 46 - 55 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 38
18 Вест Хэм 36 9 9 18 42 - 62 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 36
19 Бёрнли 36 4 9 23 37 - 73 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21
20 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25 - 66 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 18
События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), асcист Доминик Собослаи.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла), асcист Олли Уоткинс.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Морган Роджерс.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), асcист Доминик Собослаи.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Люка Динье.
Николай Степанов
Порту вже другими ніяк не будуть. Минулого тижня був у Порто, завітав на їхній Estádio do Dragão - супер місто, яке вже святкує чемпіонство своїй улюбленої команди 
Після гри з Тотемом,відмічав що у Вілли кубок ЛЕ під ?,після гри сьогодні +,-.
🎉🦁Поздравления львам! Сегодня не особо много было стоящих матчей, и вот они такую феерию устроили🤩
Это не сравнится с легендарными 7-2, как в том ковидном сезоне, но тоже здорово!😋😇
