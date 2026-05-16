Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2. Курьезы и шедевры. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Астон Вилла
15.05.2026 22:00 – FT 4 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 мая 2026, 00:23 | Обновлено 16 мая 2026, 00:32
315
0

Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2. Курьезы и шедевры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги

16 мая 2026, 00:23 | Обновлено 16 мая 2026, 00:32
315
0
Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2. Курьезы и шедевры. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 мая состоялся матч 37-го тура АПЛ, в котором определялась судьба 4-го места и путёвки в ЛЧ.

Астон Вилла и Ливерпуль встречались на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 42-й минуте Морган Роджерс открыл счёт (1:0). Вирджил ван Дейк на 52-й минуте головой сравнял счёт (1:1). На 57-й минуте Доминик Собослаи потерял мяч на ровном месте, Олли Уоткинс забил после передачи Моргана Роджерса (2:1).

На 73-й минуте хозяева трижды пробили по воротам, и Олли Уоткинс оформил дубль (3:1). Суперударом в дальнюю девятку отметился Джон Макгинн на 89-й минуте (4:1). В компенсированное время Вирджил ван Дейк оформил дубль (2:4).

Астон Вилла победила Ливерпуль (4:2), вышла на 4-ю позицию и завоевала путёвку в ЛЧ 2026/27, гарантировав себе место в топ-5 АПЛ.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (65), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).

АПЛ. 37-й тур, 15 мая 2026

Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2

Голы: Роджерс, 42, Уоткинс, 57, 73, Макгинн, 89 – ван Дейк, 52, 90+2

Видео голов и обзор (обновляется)

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), асcист Доминик Собослаи.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла), асcист Олли Уоткинс.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Морган Роджерс.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), асcист Доминик Собослаи.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Люка Динье.
По теме:
Канада – Швеция – 5:3. Шоу на чемпионате мира. Видео голов и обзор
Финляндия – Германия – 3:1. Камбэк Баркова. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. По воротам пробили три раза. Уоткинс оформил дубль для Астон Виллы
Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Ливерпуль видео голов и обзор Вирджил ван Дейк Джон Макгинн Доминик Собослаи Морган Роджерс Олли Уоткинс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Футбол | 15 мая 2026, 08:54 3
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное

Андрей рассказал, что мог попасть в тренерский штаб сборной Украины во время работы Шевченко

Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «После фразы Петракова за тайм выиграли 6:0»
Футбол | 15 мая 2026, 21:57 0
Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «После фразы Петракова за тайм выиграли 6:0»
Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «После фразы Петракова за тайм выиграли 6:0»

Павел Полегенько вспомнил случай молодежного чемпионата мира

Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Футбол | 15.05.2026, 09:06
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бокс | 15.05.2026, 09:27
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Форвард Динамо может перейти в Металлист 1925 или чемпионат Мексики
Футбол | 15.05.2026, 14:51
Форвард Динамо может перейти в Металлист 1925 или чемпионат Мексики
Форвард Динамо может перейти в Металлист 1925 или чемпионат Мексики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 11
Теннис
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 3
Бокс
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 10
Футбол
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
14.05.2026, 09:02
Бокс
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем