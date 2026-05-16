Вечером 15 мая состоялся матч 37-го тура АПЛ, в котором определялась судьба 4-го места и путёвки в ЛЧ.

Астон Вилла и Ливерпуль встречались на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме.

На 42-й минуте Морган Роджерс открыл счёт (1:0). Вирджил ван Дейк на 52-й минуте головой сравнял счёт (1:1). На 57-й минуте Доминик Собослаи потерял мяч на ровном месте, Олли Уоткинс забил после передачи Моргана Роджерса (2:1).

На 73-й минуте хозяева трижды пробили по воротам, и Олли Уоткинс оформил дубль (3:1). Суперударом в дальнюю девятку отметился Джон Макгинн на 89-й минуте (4:1). В компенсированное время Вирджил ван Дейк оформил дубль (2:4).

Астон Вилла победила Ливерпуль (4:2), вышла на 4-ю позицию и завоевала путёвку в ЛЧ 2026/27, гарантировав себе место в топ-5 АПЛ.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (65), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).

АПЛ. 37-й тур, 15 мая 2026

Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2

Голы: Роджерс, 42, Уоткинс, 57, 73, Макгинн, 89 – ван Дейк, 52, 90+2

