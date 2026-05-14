Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая в 22:00 матч чемпионата Англии
15 мая состоится матч «Астон Виллы» и «Ливерпуля» в рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Поединок примет стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В последний раз команды встречались на футбольном поле 1 ноября 2026 года в рамках АПЛ. Тогда «Ливерпуль» дома обыграл соперника со счетом 2:0.
В турнирной таблице «Астон Вилла» и «Ливерпуль» имеют по 59 очков, однако «львы» идут пятыми, а «красные» – четвертыми.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках
Роберто Манчини может заменить Дженнаро Гаттузо на тренерском мостике