В пятницу, 15 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.



Астон Вилла



Команда Уная Эмери проводит очень удачный сезон. За 36 поединков Премьер-лиги «Астон Вилли» удалось добыть в борьбе 59 очков, которые пока позволяют ей находиться на 5-й строчке общего зачета. Расстояние от 6-го места составляет 4 очка, поэтому победа в грядущей игре окончательно гарантирует клубу участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

В Кубке Англии «виллианы» вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 1:3.



В Лиге Европы бирмингемцы демонстрируют мощь английского футбола – в плей-офф коллектив выбил «Лилль», «Болонью», и «Ноттингем», благодаря чему квалифицировался в финал, где сыграет против «Фрайбурга».



Ливерпуль



А вот мерсисайдцы, учитывая летние расходы, проводят не слишком успешный сезон. Хотя в чемпионате дела обстоят довольно неплохо – по итогам 36 туров на балансе клуба также есть 59 баллов, что позволяет ему находиться на 4-й позиции турнирной таблицы. Победа в грядущем противостоянии также гарантирует «красное» участие в Лиге чемпионов 2026/27, ведь расстояние от 6-й позиции составляет 4 очка. Кубок Англии клуб покинул на стадии 1/4 финала, где уступил «Манчестер Сити» со счетом 4:0.



В Лиге чемпионов мерсисайдцы уверенно заняли 3-ю строчку основного этапа и обыграли «Галатасарай» в 1/8, однако в четвертьфинале французский «ПСЖ» был для «Ливерпуля» непосильным (4:0).



Личные встречи



В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Ливерпуль». На балансе «красных» 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.



Интересные факты

«Астон Вилла» победила в 5/6 предыдущих домашних играх.

В свою очередь «Ливерпуль» проиграл в 5/6 выездных поединках.

«Ливерпуль» не может сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.

В последних 5-х матчах во всех турнирах «Астон Вилла» завоевала только 1 выигрыш.

