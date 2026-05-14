  4. Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
15.05.2026 22:00
14 мая 2026, 10:53 | Обновлено 14 мая 2026, 11:00
Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 15 мая в 22:00 по Киеву

В пятницу, 15 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Команда Уная Эмери проводит очень удачный сезон. За 36 поединков Премьер-лиги «Астон Вилли» удалось добыть в борьбе 59 очков, которые пока позволяют ей находиться на 5-й строчке общего зачета. Расстояние от 6-го места составляет 4 очка, поэтому победа в грядущей игре окончательно гарантирует клубу участие в Лиге чемпионов следующего сезона.
В Кубке Англии «виллианы» вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 1:3.

В Лиге Европы бирмингемцы демонстрируют мощь английского футбола – в плей-офф коллектив выбил «Лилль», «Болонью», и «Ноттингем», благодаря чему квалифицировался в финал, где сыграет против «Фрайбурга».

А вот мерсисайдцы, учитывая летние расходы, проводят не слишком успешный сезон. Хотя в чемпионате дела обстоят довольно неплохо – по итогам 36 туров на балансе клуба также есть 59 баллов, что позволяет ему находиться на 4-й позиции турнирной таблицы. Победа в грядущем противостоянии также гарантирует «красное» участие в Лиге чемпионов 2026/27, ведь расстояние от 6-й позиции составляет 4 очка. Кубок Англии клуб покинул на стадии 1/4 финала, где уступил «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы уверенно заняли 3-ю строчку основного этапа и обыграли «Галатасарай» в 1/8, однако в четвертьфинале французский «ПСЖ» был для «Ливерпуля» непосильным (4:0).

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Ливерпуль». На балансе «красных» 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Астон Вилла» победила в 5/6 предыдущих домашних играх.
  • В свою очередь «Ливерпуль» проиграл в 5/6 выездных поединках.
  • «Ливерпуль» не может сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.
  • В последних 5-х матчах во всех турнирах «Астон Вилла» завоевала только 1 выигрыш.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

