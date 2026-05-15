Дань Модричу: есть ли жизнь после Реала

«Я был убежден, что закончу карьеру в «Реале», но вместо этого… Но я всегда думал так: если бы у меня когда-нибудь была другая команда, это был бы «Милан». Я болел за этот клуб в детстве», – слова Луки Модрича из интервью итальянской Corriere della Sera (кстати, общение шло на испанском). Весьма сложно сказать, во время разговора с апеннинскими журналистами Альдо Каццулло (это известный в Италии медиаменеджер и литератор) и Карлосом Пассерини (спортивный обозреватель, специализирующийся на теме «Милана») придерживался ли хорват политеса или ответил чистосердечно. Однако сам сезон, проведенный Модричем в красно-черной футболке, все больше склоняет в сторону правдивости утверждение золотомячного полузащитника. И оказывается, что да, есть жизнь после «Реала», как бы это, может, и ни было парадоксально.

И в «Милане» Модрич проявляет себя вполне прилично. Это отнюдь не тот случай, когда 40-летний ветеран испытывает унизительную излишнесть, беря свое лишь благодаря длинной тени прежних побед. Модрич играл заметную роль в миланском клубе в этом сезоне, воистину будучи незаменимым как связующее звено между обороной и атакой. 33 матча в Серии А, из которых 32 – в основе. А среднематчевое количество минут, проведенных Модричем на поле, почти максимально – 85! Его среднемесячные оценки, по версии sofascore.com, ни в один 30-дневный отрезок года не были ниже 7,1, а в течение трех месяцев превышали 7,5.

Дело шло к эпилогу сезона. Казалось бы, 40-летний отнюдь не молодой человек должен чувствовать усталость. Однако он настолько добросовестно работал на поле в течение месяца до травмы, которую получил в непримиримой верховой дуэли с Мануэлем Локателли, что ни разу за эти три декады не удостоился баллов ниже 7,1. По оценкам sofascore.com, он является 3-м игроком текущей Серии А! Да и то, 2-м идет 3-й голкипер «Пармы» Филиппо Ринальди, который вышел на поле только раз, хотя и провел суперский матч, однако должной оценочной базы, чтобы подтвердить его стабильность, нет.

6 раз ресурс sofascore.com включал Луку в сборные тура Серии А. Ну а сезонная тепловая карта хорватского Кройфа – это просто какая-то свекловичность в широкой зоне посреди зеленого поля, словно самой карте стыдно за более молодых лежебок-бездельников, которые не в состоянии по крайней мере приблизиться к вездесущести титулованного ветерана.

Тот недавний матч с «Ювентусом» и столкновение лицом к лицу с Мануэлем Локателли (символично, что именно этот туринец является на сегодня 1-м по оценкам игроком Серии А, опережая Модрича на 0,16 балла, а жаждой борьбы эти бесшабашники вполне подобны), в результате которого оба долго лежали на газоне, а хорвата вынуждены были заменить… «Ювентино» после финального свистка пытался утешить добрым словом оппонента, даже обнял и поцеловал Луку, но тот был явно не в настроении. Кстати, еще один штрих: по общему количеству точных передач именно Лока и Лука идут на 1-м и 2-м местах в Серии А соответственно. И тот поединок за право отдать очередной точный пас именно между ними – показателен. После этого Локателли уже намного превысил отметку в 2300 точных передач в Серии А, а Модрич чуть не дотянул до 2000 (остановился на цифре, что почти совпадает с годом его рождения) и уже, к сожалению, не улучшит показатель этого сезона.

Впоследствии было объявлено, что оставшийся клубный сезон хорват не доиграет. И «Милан», который с Лукитой уверенно шел в тройке лучших, и казалось, что его месту в зоне Лиги чемпионов ничто не угрожает, начал пробуксовывать. Как следствие, вроде и минимальное по голевому расстоянию (2:3), но абсолютно безвариантное домашнее поражение «россо-нери» от «Аталанты», и лигочемпионский стул под командой Массимилиано Аллегри зашатался, словно в морское штормилово.

И вот здесь пролонгирование Модрича, мне кажется, может зависеть от того, попадут ли «миланисти» в главное клубное соревнование Старого Света. Потерять место в зоне Лиги чемпионов можно легко, а последствия могут быть богаты неприятностями.

Тайну своего игрового долголетия Лука усматривает в любви. По его мнению, важно «любить футбол, думать о футболе, жить ради футбола». «Секрет в страсти, – формулирует (и формирует, чего уж там) рецептуру Модрич. – Диета и тренировка – это второстепенно. Чтобы долго оставаться на вершине, нужно сердце. Я так же счастлив на тренировках, как и тогда, когда играл в детстве». Показательно, что Аллегри, нынешний наставник Модрича, обращаясь к расспрашивавшим его подопечного журналистам, говорил: «Пожалуйста, внимательно слушайте Маэстро, он во всем прав».

Ну не хочу я, чтобы игровая карьера Луки финишировала уже после этого сезона (как не хочу, кстати, и того, чтобы вешал бутсы на гвоздь по окончании этой весны и украинский ветеран Андрей Ярмоленко, независимо от того, превзойдет ли он голевой показатель Максима Шацких после оставшихся трех календарных игр или нет). Модрич представляет собой уникальный тип игрока-живчика, которому некоторые недалекие «специалисты» прогнозировали раннюю футбольную старость (мол, так добросовестно отдаваться игре и носиться по полю можно уж никак не до седых волос), и тем, что делает на поле на 5-м десятке лет, просто смеется над теми пустословами. И срамит тех «специалистов» (которым только то и остается, что удивленно пялиться на отрицателя своих ложных теорий), не пребывая в составе какого-то заштатного провинциального середнячка, а будучи игроком основы легендарного и амбициозного клуба. Как там говорят, последователь Павела Недведа (не в клубном смысле – в ментальном) – на марше. Однако легендарный чех не может похвастать такими медальными достижениями на мундиалях, как Лука. Зато у Модрича мундиальная медальная коллекция есть.

Что ж надеюсь, легендарный хорват еще порадует нас своим мастерством и на североамериканском мундиале, и в следующем сезоне в составе «россо-нери». Ведь, как сказал легендарный украинский «миланист» Андрей Шевченко, «Модрич – это футбольный гений!». А созерцать труд гения хочется как можно дольше.

Алексей РЫЖКОВ