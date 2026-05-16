  4. Только вопрос времени. Назван новый главный тренер Реала
16 мая 2026, 01:21 | Обновлено 16 мая 2026, 01:45
Только вопрос времени. Назван новый главный тренер Реала

Мадридский клуб возглавит Жозе Моуриньо

Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо почти наверняка возглавит мадридский «Реал», сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, назначение специалиста на должность главного тренера королевского клуба – лишь вопрос времени. Моуриньо на данный момент является единственным кандидатом на роль преемника Альваро Арбелоа.

Назначение португальца поддержал лично президент «сливочных» Флорентино Перес.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице и уже гарантированно не станет чемпионом Испании, набрав 80 очков в 36 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Ранее Жозе Моуриньо высказался о своем будущем.

Дмитрий Вус Источник: Marca
