Только вопрос времени. Назван новый главный тренер Реала
Мадридский клуб возглавит Жозе Моуриньо
Португальский главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо почти наверняка возглавит мадридский «Реал», сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, назначение специалиста на должность главного тренера королевского клуба – лишь вопрос времени. Моуриньо на данный момент является единственным кандидатом на роль преемника Альваро Арбелоа.
Назначение португальца поддержал лично президент «сливочных» Флорентино Перес.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице и уже гарантированно не станет чемпионом Испании, набрав 80 очков в 36 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.
Ранее Жозе Моуриньо высказался о своем будущем.
