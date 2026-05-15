Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.
В четвертьфинале украинка в трех сетах одержала победу над Кэти Волынец (США, WTA 104). Встреча завершилась за 2 часа и 42 минуты.
WTA 125 Париж. Грунт, 1/4 финала
Кэти Волынец (США) – Юлия Стародубцева (Украина) [7] – 5:7, 6:2, 2:6
Юлия взяла реванш у Кэти за поражение двухлетней давности в квалификации соревнований WTA 1000 в Риме.
Помимо Волынец, Стародубцева во французской столице также одолела Тайлу Престон и Чжан Шуай. Ее следующая соперница определится в поединке Мэдисон Киз (США, WTA 19) – Анастасия Захарова (WTA 81).
Стародубцева в третий раз в карьере сыграла в четвертьфинале турнира категории WTA 125 и впервые прошла в полуфинал.
Бажаю успіху у наступному матчі!
Між тим, Є.Котляр більш як в тригодинному матчі 1/8 W35 Баштад, Швеція, на жаль не змогла дотиснути шведку з 9-ї сотні(