Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

В четвертьфинале украинка в трех сетах одержала победу над Кэти Волынец (США, WTA 104). Встреча завершилась за 2 часа и 42 минуты.

WTA 125 Париж. Грунт, 1/4 финала

Кэти Волынец (США) – Юлия Стародубцева (Украина) [7] – 5:7, 6:2, 2:6

Юлия взяла реванш у Кэти за поражение двухлетней давности в квалификации соревнований WTA 1000 в Риме.

Помимо Волынец, Стародубцева во французской столице также одолела Тайлу Престон и Чжан Шуай. Ее следующая соперница определится в поединке Мэдисон Киз (США, WTA 19) – Анастасия Захарова (WTA 81).

Стародубцева в третий раз в карьере сыграла в четвертьфинале турнира категории WTA 125 и впервые прошла в полуфинал.