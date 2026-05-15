  Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
15 мая 2026, 14:23 | Обновлено 15 мая 2026, 14:51
Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже

В четвертьфинале Юлия в трех сетах одержала победу над Кэти Волынец

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

В четвертьфинале украинка в трех сетах одержала победу над Кэти Волынец (США, WTA 104). Встреча завершилась за 2 часа и 42 минуты.

WTA 125 Париж. Грунт, 1/4 финала

Кэти Волынец (США) – Юлия Стародубцева (Украина) [7] – 5:7, 6:2, 2:6

Юлия взяла реванш у Кэти за поражение двухлетней давности в квалификации соревнований WTA 1000 в Риме.

Помимо Волынец, Стародубцева во французской столице также одолела Тайлу Престон и Чжан Шуай. Ее следующая соперница определится в поединке Мэдисон Киз (США, WTA 19) – Анастасия Захарова (WTA 81).

Стародубцева в третий раз в карьере сыграла в четвертьфинале турнира категории WTA 125 и впервые прошла в полуфинал.

Людмила Киченок в Париже впервые в карьере вышла в финал турнира WTA 125
Юлия Стародубцева – Кэти Волынец. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Калинина и Ястремская. Семь украинок сыграют в парном разряде Ролан Гаррос
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Молодець Юлія!У 1 сеті Юля повторила вчорашній "подвиг"Даяни,з 5-0 примудрилася зробити 7-5!У 2 сеті гра розклеїлася повністю,але у 3 сеті,слава богу, зуміла взяти свої нерви в кулак й перемогти!
Бажаю успіху у наступному матчі!
Молодці дівчата, всі стараються як можуть. Навіть Даяна 
Вітаємо Юлю з перемогою! Успіхів далі!
Між тим, Є.Котляр більш як в тригодинному матчі 1/8 W35 Баштад, Швеція, на жаль не змогла дотиснути шведку з 9-ї сотні(
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
