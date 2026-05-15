Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
WTA
15 мая 2026, 18:12 | Обновлено 15 мая 2026, 18:16
431
5

Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже

Мэдисон Киз стала следующей соперницей Юлии на соревнованиях в столице Франции

15 мая 2026, 18:12 | Обновлено 15 мая 2026, 18:16
431
5 Comments
Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
WTA. Мэдисон Киз

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) встретится с 19-й ракеткой мира Мэдисон Киз (США) в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

Киз, которая посеяна под первым номером, в четвертьфинале одолела «нейтральную» Анастасию Захарову (WTA 81).

Мэдисон впервые в карьере выступает на соревнованиях категории WTA 125. Помимо Захаровой, Киз в Париже также прошла Фиону Ферро и Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона – американка не отдала ни одного сета за три встречи.

Последним турниром Киз вне Тура были соревнования под эгидой ITF в Финиксе в 2012 году, где она выиграла трофей.

Стародубцева ранее играла против Киз только один раз – 4 апреля Юлия одолела Мэдисон в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В еще одном полуфинальном поединке в Париже сойдутся Диан Парри (Франция, WTA 108) и Алина Чараева (WTA 125).

WTA 125 Париж. Грунт, 1/2 финала

Мэдисон Киз (США) [1] – Анастасия Захарова – 6:4, 6:1

По теме:
Юлия СТАРОДУБЦЕВА: «Конечно, не хотела, чтобы получилось 5:5 после 5:0»
Людмила Киченок в Париже впервые в карьере вышла в финал турнира WTA 125
Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
Юлия Стародубцева Мэдисон Киз WTA Париж Анастасия Захарова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бокс | 15 мая 2026, 09:27 0
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения

На кону теперь будет стоять и титул WBA

СВИТОЛИНА: «Я стараюсь не давить на себя. Мне действительно нечего терять»
Теннис | 15 мая 2026, 15:39 0
СВИТОЛИНА: «Я стараюсь не давить на себя. Мне действительно нечего терять»
СВИТОЛИНА: «Я стараюсь не давить на себя. Мне действительно нечего терять»

Элина пообщалась с журналистами после победы над Свентек в полуфинале WTA 1000 в Риме

Динамо могут покинуть два игрока, которые не пользуются доверием Костюка
Футбол | 15.05.2026, 10:20
Динамо могут покинуть два игрока, которые не пользуются доверием Костюка
Динамо могут покинуть два игрока, которые не пользуются доверием Костюка
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 15.05.2026, 01:35
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Теннис | 14.05.2026, 17:35
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юля, Треба це зробити ще раз!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Хто дозволів 19 ракетці грати турнір такого рівню?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Як там у Земфіри: "Не взлетим, так поплаваем".
Ответить
0
Популярные новости
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 1
Бокс
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 3
Бокс
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 10
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 93
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем