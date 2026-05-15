Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) встретится с 19-й ракеткой мира Мэдисон Киз (США) в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

Киз, которая посеяна под первым номером, в четвертьфинале одолела «нейтральную» Анастасию Захарову (WTA 81).

Мэдисон впервые в карьере выступает на соревнованиях категории WTA 125. Помимо Захаровой, Киз в Париже также прошла Фиону Ферро и Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона – американка не отдала ни одного сета за три встречи.

Последним турниром Киз вне Тура были соревнования под эгидой ITF в Финиксе в 2012 году, где она выиграла трофей.

Стародубцева ранее играла против Киз только один раз – 4 апреля Юлия одолела Мэдисон в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В еще одном полуфинальном поединке в Париже сойдутся Диан Парри (Франция, WTA 108) и Алина Чараева (WTA 125).

WTA 125 Париж. Грунт, 1/2 финала

Мэдисон Киз (США) [1] – Анастасия Захарова – 6:4, 6:1