Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Мэдисон Киз стала следующей соперницей Юлии на соревнованиях в столице Франции
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) встретится с 19-й ракеткой мира Мэдисон Киз (США) в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.
Киз, которая посеяна под первым номером, в четвертьфинале одолела «нейтральную» Анастасию Захарову (WTA 81).
Мэдисон впервые в карьере выступает на соревнованиях категории WTA 125. Помимо Захаровой, Киз в Париже также прошла Фиону Ферро и Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона – американка не отдала ни одного сета за три встречи.
Последним турниром Киз вне Тура были соревнования под эгидой ITF в Финиксе в 2012 году, где она выиграла трофей.
Стародубцева ранее играла против Киз только один раз – 4 апреля Юлия одолела Мэдисон в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В еще одном полуфинальном поединке в Париже сойдутся Диан Парри (Франция, WTA 108) и Алина Чараева (WTA 125).
WTA 125 Париж. Грунт, 1/2 финала
Мэдисон Киз (США) [1] – Анастасия Захарова – 6:4, 6:1
