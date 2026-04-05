Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05 апреля 2026, 00:15 | Обновлено 05 апреля 2026, 13:51
Юлия в двух сетах разобралась с Мэдисон Киз и поборется за трофей турнира WTA 500

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне!

В полуфинал украинка в двух сетах уверенно переиграла 18-ю ракетку мира Мэдисон Киз (США).

WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/2 финала

Мэдисон Киз (США) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Юлия отдала две свои подачи и сделала аж шесть брейков.

Стародубцева впервые в карьере сыграет в финале на уровне Тура. За трофей пятисотника в Чарльстоне Юлия поборется с первой сеяной и прошлогодней чемпионкой Джессикой Пегулой (США, WTA 5).

Помимо Киз, Стародубцева в Чарльстоне также прошла Чжан Шуай, Екатерину Горгодзе, Ренату Сарасуа и Маккартни Кесслер.

Юлия в третий раз в карьере переиграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA (при 10 поражениях).

Путь Стародубцевой к финалу WTA 500 в Чарльстоне:

  • R1: Юлия Стародубцева – Чжан Шуай – 6:3, 6:0
  • R2: Юлия Стародубцева – Екатерина Горгодзе [LL] – 3:6, 6:1, 6:2
  • R3: Юлия Стародубцева – Рената Сарасуа – 6:1, 6:0
  • 1/4 финала: Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер – 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Юлия Стародубцева – Мэдисон Киз [5] – 6:1, 6:4

По теме:
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Финал WTA 500 в Чарльстоне. Видеообзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 05 апреля 2026, 09:54 14
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Есть вероятность, что футболист выйдет на поле уже в ноябре этого года

Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Футбол | 05 апреля 2026, 09:02 2
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины

Коуч Полесья отреагировал на слухи

Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне
Теннис | 06.04.2026, 02:53
Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне
Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Футбол | 05.04.2026, 19:56
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
Футбол | 05.04.2026, 07:00
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
Оце, Юляха дала так дала! В спортивному сегменті дала! Бравіссімо!!! 
Юля, Юля... Боже, боже...) Під кінець американка вже наче почала підбирати ключі до гри Юлі (цей каламбур так і просився), але, на щастя, не встигла. Пігулка вже сьогодні була дуже втомлена. Завтра буде ще більш втомленою. Шанс є і з такою грою він досить відчутний. Удачі у першому WTA фіналі 
Ого! Молодець! 
Фантастика, Юля дуже сильно радує, впевнений що і з Пегулою вона достойна виступить 
Как то раньше больше обращал внимание на матчи Костюк,Ястремской ну и конечно Свитолиной. Первый раз довелось посмотреть матч Юли. То как она умеет накручивать мячи,играть у сетки,бить обратные кроссы и очень легко переходить в атаку...не ну это круто. Я так понимаю раньше она не настолько хорошо играла,потому что с таким уровнем игры это определенно топ 20.А по сегодняшней игре,она бы и Элину закрыла возможно. Если стабильность в игре Юли будет,думаю она вторая ракетка Украины будет. Удачи в финале.
Фантастика. Не знаю наскільки дорогий тренер, що поруч з її хлопцем, але останні результати Юлі вражають.
Юля дуже додала фізично
Нечувана подія,едина українка,яка грає майже без сіток та подвійних,та ще й по линіях!  Якби Еліна так могла,то була би в п'ятірці,Марта в десятці,Даяна теж значно вище у рейтінгу. Браво Юля,порадувала.
Майже без невимушених помилок,різнобоко,без набридлої гри по центру,без нервів своїх і наших.Мені хоч і незручно,але звернусь до перших ракеток України-"Вчиться у Юлі грати в розумний,технічний,яскравий, безвалідольний теніс". Звиняйте,але своєю грою Юля затмила вас усіх.
Оце так несподіванка ! Приємний сюрприз від Юлі . Хай щастить у фіналі 👊🇺🇦
Перший сет — шо цукерку в дитини відняти. Другий — на класі, 18-а ракетка проти 89-ї. Ой... навпаки ;)
Хоч Кіз зараз уже далеко не та, але все одно завалити такого зубра - для 89-ї ракетки дорого вартує! Однозначно турнір життя для Стародубцевої
Як же добре грала Юля,навіть й понервувати нам майже не було де!З таким тенісом можно помріяти й про титул!Хай щастить у фіналі!
Молодець Юля! Слова Стародубцевою ,що треба грати агресивно .Агресивно треба грати навіть якщо грають Саболенко ,Рибакіна ,Кіз і тому подібних тенісисток ,а не грати в центр корту.
Юля! Как ты это делаешь? Это ж уже целая Киз?! Не останавливайся, нам такое нравится, успехов тебе!
Оце так да!) 
Для тих хто дивився всі ігри Юлі на цьому турнірі це не сенсація а закономірний результат
Я весь матч чекала коли Медісон прокинеться, а Юля провалиться. Але сьогодні чудовий день - Юля не провалилася, а Медісон так і не прокинулась. Удачі у фіналі!
Молодчинка Юлія!І хоч зараз у нас ніч,сонце засяяло як в Амеріці!Браво!
Трохи в кінці захвилювалась, але фортуна сьогодні була на її стороні. Молодець.
Популярные новости
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
04.04.2026, 06:59
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 14
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 27
Футбол
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 46
Футбол
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 347
Футбол
Ямаль провел переговоры с топ-клубом по поводу исторического трансфера
Ямаль провел переговоры с топ-клубом по поводу исторического трансфера
04.04.2026, 06:32
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 6
Футбол
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
04.04.2026, 02:45 12
Теннис
