Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Юлия в двух сетах разобралась с Мэдисон Киз и поборется за трофей турнира WTA 500
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне!
В полуфинал украинка в двух сетах уверенно переиграла 18-ю ракетку мира Мэдисон Киз (США).
WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/2 финала
Мэдисон Киз (США) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 4:6
Это было первое очное противостояние соперниц. Юлия отдала две свои подачи и сделала аж шесть брейков.
Стародубцева впервые в карьере сыграет в финале на уровне Тура. За трофей пятисотника в Чарльстоне Юлия поборется с первой сеяной и прошлогодней чемпионкой Джессикой Пегулой (США, WTA 5).
Помимо Киз, Стародубцева в Чарльстоне также прошла Чжан Шуай, Екатерину Горгодзе, Ренату Сарасуа и Маккартни Кесслер.
Юлия в третий раз в карьере переиграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA (при 10 поражениях).
Путь Стародубцевой к финалу WTA 500 в Чарльстоне:
- R1: Юлия Стародубцева – Чжан Шуай – 6:3, 6:0
- R2: Юлия Стародубцева – Екатерина Горгодзе [LL] – 3:6, 6:1, 6:2
- R3: Юлия Стародубцева – Рената Сарасуа – 6:1, 6:0
- 1/4 финала: Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер – 6:4, 6:4
- 1/2 финала: Юлия Стародубцева – Мэдисон Киз [5] – 6:1, 6:4
