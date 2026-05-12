12 мая 2026, 09:07 | Обновлено 12 мая 2026, 09:14
Ассист Цыганкова, ничья для Де Дзерби, Свитолина вышла в четвертьфинал

Главные новости за 11 мая на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 мая.

1. Ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо Вальекано
Матч Ла Лиги завершился со счетом 1:1

2A. Таблица АПЛ. Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити продолжается
Лондонский клуб имеет перевес в 5 очков, но у горожан есть игра в запасе

2B. Выживут ли шпоры? Тоттенхем дома разошелся миром с Лидсом в матче АПЛ
На гол Матиса Теля для команды Де Дзерби у гостей ответил Калверт-Льюин

2C. Тигры кусают. Определен финалист плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ
Халл Сити в гостях переиграл Миллуолл и сыграет в финале за путевку в элиту

3. Проблемы для украинцев. Бенфика потеряла очки и может остаться без ЛЧ
Матч против Браги завершился со счетом 2:2

4A. Шахтер – чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым
Самые интересные события 27-го тура УПЛ

4B. Тернопольская Нива уволила главного тренера Олега Дулуба
Белорусский специалист остался без работы

5A. Шанс для Судакова и Трубина. Кто попадет в ЛЧ, если ЛЕ выиграет Астон Вилла
Если Астон Вилла с трофеем ЛЕ и в топ-4 АПЛ, Бенфика может попасть в основу ЛЧ

5B. Невероятный путь. Клуб взял титул в европейском чемпионате впервые с 1986
Орхус досрочно стал победителем чемпионата Дании, опередив Мидтьюлланд

6A. Мурзин покинул пост главного тренера женской сборной Украины по баскетболу
Тренер по собственному желанию ушел из женской национальной команды

6B. Инна Кочубей – главный тренер женской сборной Украины по баскетболу
Новый вызов в тренерской карьере

7. Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Элина в двух сетах переиграла Николу Бартункову в матче 4-го раунда

8. Богачук снова проиграл – на этот раз сыну легенды
Стиль Сергея понятен для соперников, но шансы точно еще должны быть

9. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Большой успех хоккейной сборной Украины

10A. Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Половина клубов из 36 мест в этапе лиги уже известны

10B. Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Горняки вышли в ЛЧ, сине-желтые опередили Румынию и Хорватию

