Шахтер чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым

«Кривбасс» прервал рекордную сухую серию «Карпат». Смена тренера ничего не дала: «Кудровка» проиграла. Ротань во главе «Полесья» обыграл свою бывшую команду – «Александрию». ЛНЗ и «Динамо» сыграли вничью. «Оболонь» героически спаслась в игре с «Эпицентром». Победив «Полтаву», «Шахтер» за три тура до окончания чемпионата стал чемпионом.

Рекорд тура

До поединка против «Кривбасса» «Карпаты» не проигрывали девять матчей. И в восьми из этих поединков сохраняли свои ворота на замке. В игре против криворожцев рекордная сухая серия «зелено-белых» прервалась. Прервалась на отметке 687 минут. Кстати, сухая серия «Карпат» прервалась в юбилейном матче «Кривбасса»: 750-м в рамках чемпионатов страны.

Дебют тура

Накануне поединка против «Колоса» в «Кудровке» произошло изменение на тренерском мостике. Вместо Василия Баранова команду из Черниговской области возглавил Александр Протченко. Однако стартовать из места в карьер молодому наставнику не удалось: его команда проиграла. Хотя и «перестреляла» команду Руслана Костышина по числу и ударов, и корнеров. В итоге «Кудровка» осталась в зоне переходных матчей. Команда не может выиграть уже в девяти последних матчах. В свою очередь, «Колос» добыл четвертую победу подряд.

Замены тура

Матч нынешней и бывшей команд Руслана Ротаня – «Полесья» и «Александрии» – получился боевым и интересным. Житомиряне хоть и имели ощутимое игровое преимущество, но воплотить его в забитые мячи им долго не удавалось. Нынешнюю команду Ротаня спасли удачные замены. На 69 минуте игры появился Гайдучик – и уже спустя две минуты Николай открыл счет. Он не забивал с февраля. Однако гости сумели восстановить равновесие: отличился Ндиага, для которого этот гол – дебютный в УПЛ. «Полесью» удалось вырвать победу за счет очередной удачной замены. Филиппов появился на поле на 87 минуте, а через три минуты забил победный мяч. Этот мяч – первый для Александра в нынешнем году. В итоге «Полесье» выиграло третий матч подряд и переместилось на второе место, в то время как «Александрия» осталась на предпоследней строчке. «Горожане» не побеждают в 20 поединках подряд.

Травма тура

На 37-й минуте матча «Рух» – «Верес» случился неприятный для хозяев поля момент. Центрбек «Руха» Товарницкий, исполняя подкат в своей штрафной площади, получил серьезную травму. Спустя три минуты он покинул поле. По предварительной информации, 21-летний защитник порвал связки.

Матч тура

В Черкассах встретились «зимний чемпион» и уже экс-чемпион. И ЛНЗ, и «Динамо» ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-тройку. Для «бело-синих» эта борьба имела смысл лишь в том случае, если бы они одержали победу, тогда как для хозяев главное было – не проиграть. Матч получился контактным, тактически разнообразным, но без обилия опасных моментов. Собственно, опасные моменты можно пересчитать по пальцам одной руки. Гости вроде бы имели небольшое преимущество, но хозяева отлично сыграли в обороне. Для наставника ЛНЗ Пономарева этот поединок был юбилейным – сотым в УПЛ. Матч завершился нулевой ничьей, которая вряд ли порадовала оппонентов, ибо ЛНЗ уступил вторую строчку в таблице «Полесью», а «Динамо» от третьего места отделяет шесть очков.

Ошибка тура

То, как не нужно принимать мяч от своего защитника, уже на первой минуте встречи против «Металлиста 1925» наглядно продемонстрировал голкипер «Зари» Сапутин. Александр почему-то не справился с простой передачей от Эскиньи, отпустив мяч, и набежавший Итодо спокойно отправил сферу в пустые ворота. Интересно, что луганчане отыгрались на первой добавленной ко времени второго тайма минуте (усилиями Верлея).

Триллер тура

Матч, ставший украшением тура. И это об игре аутсайдеров – «Оболони» и «Эпицентра». В этой игре было все: и футбольная красота, и футбольная драма. И даже кровь. Гости лучше начали игру, и к началу второго тайма вели 2:0. Лишь после второго пропущенного мяча хозяева по-настоящему проснулись и заиграли заметно активнее. Игру перевернула замена от главного тренера «пивоваров» Александра Антоненко, который на 59 минуте вместо Суханова выпустил Ляха. Спустя лишь одну минуту Тарас сумел отквитать один мяч. А дальше игра превратилась в настоящий бой, в котором никто не хотел уступать. Киевляне сумели уйти от поражения на пятой добавленной минуте, вытащив фактически «мертвый» матч. И снова мяч на счету Ляха.

Эпилог тура

В воскресной программе тура был единственный матч: главный неудачник сезона – «Полтава» – принимал лидера – «Шахтер». По сути, игра без интриги, игра с явным фаворитом. Но главное – это чемпионская игра, ведь в случае победы «горняки» заблаговременно гарантировали себе чемпионский титул. Команда Арды Турана на протяжении почти всего матча имела ощутимое преимущество, однако смогла открыть счет лишь на последних секундах первого тайма. А вот во второй половине игры дончане забили еще трижды, выделив на это лишь 12 минут – и фактически закрыли игру. Эта победа для «Шахтера» стала золотой. «Оранжево-черные» завоевали очередной чемпионский титул. Уже 16-й в своей истории. В свою очередь, за три тура до финиша сезона «Полтава» потеряла даже теоретические шансы остаться в элитном дивизионе. Следующий сезон «горожане» проведут в первой лиге.

