Шанс для Судакова и Трубина. Кто попадет в ЛЧ, если ЛЕ выиграет Астон Вилла

В Лиге чемпионов 2026/27 может сработать механизм ребаланса для путевки, предназначенной для обладателя Лиги Европы 2025/26.

И это может напрямую повлиять на судьбу португальской Бенфики, за которую выступают украинцы – вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Все будет зависеть от финала Лиги Европы 2025/26, в котором 20 мая в Стамбуле встретятся английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург.

Для команды из Германии это шанс получить путевку в основу ЛЧ в случае завоевания трофея ЛЕ. Рассмотрим подробнее, что произойдет в случае победы Астон Виллы в ЛЕ, и это довольно непростая схема ребаланса.

Положение в чемпионате Англии (за 2 тура до финиша)

Арсенал (79), Ман Сити (74 + игра в запасе), МЮ (65), Ливерпуль, Астон Вилла (59)

15 мая – ключевой матч за 4-е место: Астон Вилла – Ливерпуль

Дополнительная 5-я путевка в ЛЧ для АПЛ применяется отдельно, уже после заполнения мест для обладателей ЛЧ и ЛЕ, то есть шанс имеет даже команда, которая финиширует 6-й в АПЛ (если Астон Вилла станет 5-й и выиграет ЛЕ).

Если же Астон Вилла финиширует в топ-4 АПЛ, то клуб из Бирмингема получит прямое место в основном раунде ЛЧ через чемпионат Англии. И тогда, если Астон Вилла выиграет Лигу Европы, победив в финале немецкий Фрайбург, в таком случае квота в основу ЛЧ для обладателя Лиги Европы станет вакантной, а УЕФА применит процедуру ребаланса.

Согласно правилам ребаланса, вакантное место в основном этапе ЛЧ достанется клубу с наивысшим клубным коэффициентом среди участников квалификации Лиги чемпионов по Пути представителей лиг.

Главными претендентами на этот бонус являются португальские гранды Бенфика и Спортинг. Орлы с двумя украинскими футболистами имеют наивысший рейтинг УЕФА среди команд, которые могут стартовать в квалификации ЛЧ через Путь представителей лиг.

Положение в чемпионате Португалии (за 2 тура до финиша)

Порту (85 очков), Бенфика, Спортинг (по 76), Брага (57)

Соперники Бенфики: Брага (11 мая, дома), Эшторил (17 мая, в гостях)

Соперники Спортинга: Риу Аве (11 мая, в гостях), Жил Висенте (17 мая, дома)

За два тура до завершения чемпионата Португалии Бенфика и Спортинг имеют одинаковое количество очков – по 76. Победитель этой борьбы за второе место в Португалии (Порту уже недосягаем) получит прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов в случае ребаланса. Команда, которая в Португалии останется на 3-й позиции, отправится в Лигу Европы (где будет стартовать с Q2).

Если второй в Португалии финиширует Бенфика, тогда команда Трубина и Судакова получит отличный шанс сразу попасть в основной этап ЛЧ 2026/27 без квалификации. Для этого орлам нужно болеть за Астон Виллу в финале ЛЕ и в борьбе с Ливерпулем за 4-е место в АПЛ.

Также ребаланс может повлиять и на другие клубы: тогда две наиболее рейтинговые команды перейдут из Q2 в Q3 ЛЧ. В частности, норвежский Буде-Глимт и турецкий Фенербахче сейчас претендуют на повышение со второго до третьего раунда квалификации ЛЧ (если кто-то из португальских грандов перейдет из Q3 в основу ЛЧ). Греческий Олимпиакос еще может перехватить это место у турков, если завершит чемпионат Греции на второй позиции в борьбе с ПАОК (по 62 очка за два тура до финиша).

Успешный сценарий для Трубина и Судакова для путевки в основу ЛЧ:

Астон Вилла должна выиграть финал Лиги Европы против Фрайбурга

Астон Вилла должна закончить сезон в топ-4 АПЛ, опередив Ливерпуль

Тогда место в основе ЛЧ, оставленное для победителя ЛЕ, освободится

Прямую путевку получит лучший по коэффициенту клуб из Пути лиг ЛЧ

Сейчас это португальские Бенфика / Спортинг, и орлам нужно опередить львов

Таблица ребаланса в ЛЧ 2026/27 относительно путевки для победителя ЛЕ 2025/26

Турнирная таблица чемпионата Англии

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 36 24 7 5 68 - 26 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 79 2 Манчестер Сити 35 22 8 5 72 - 32 13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 74 3 Манчестер Юнайтед 36 18 11 7 63 - 48 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 65 4 Ливерпуль 36 17 8 11 60 - 48 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 59 5 Астон Вилла 36 17 8 11 50 - 46 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 59 6 Борнмут 36 13 16 7 56 - 52 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 55 7 Брайтон 36 14 11 11 52 - 42 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 53 8 Брентфорд 36 14 9 13 52 - 49 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 51 9 Челси 36 13 10 13 55 - 49 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 49 10 Эвертон 36 13 10 13 46 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 49 11 Фулхэм 36 14 6 16 44 - 50 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 48 12 Сандерленд 36 12 12 12 37 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 48 13 Ньюкасл 36 13 7 16 50 - 52 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 46 14 Кристал Пэлас 35 11 11 13 38 - 44 13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 44 15 Ноттингем Форест 36 11 10 15 45 - 47 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 43 16 Лидс 35 10 13 12 47 - 52 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 43 17 Тоттенхэм 35 9 10 16 45 - 54 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 37 18 Вест Хэм 36 9 9 18 42 - 62 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 36 19 Бёрнли 36 4 9 23 37 - 73 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21 20 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25 - 66 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 18 Полная таблица

Турнирная таблица чемпионата Португалии