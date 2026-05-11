Шанс для Судакова и Трубина. Кто попадет в ЛЧ, если ЛЕ выиграет Астон Вилла
Если Астон Вилла с трофеем ЛЕ войдет в топ-4 АПЛ, Бенфика может попасть в основу ЛЧ
В Лиге чемпионов 2026/27 может сработать механизм ребаланса для путевки, предназначенной для обладателя Лиги Европы 2025/26.
И это может напрямую повлиять на судьбу португальской Бенфики, за которую выступают украинцы – вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
Все будет зависеть от финала Лиги Европы 2025/26, в котором 20 мая в Стамбуле встретятся английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург.
Для команды из Германии это шанс получить путевку в основу ЛЧ в случае завоевания трофея ЛЕ. Рассмотрим подробнее, что произойдет в случае победы Астон Виллы в ЛЕ, и это довольно непростая схема ребаланса.
Положение в чемпионате Англии (за 2 тура до финиша)
- Арсенал (79), Ман Сити (74 + игра в запасе), МЮ (65), Ливерпуль, Астон Вилла (59)
- 15 мая – ключевой матч за 4-е место: Астон Вилла – Ливерпуль
Дополнительная 5-я путевка в ЛЧ для АПЛ применяется отдельно, уже после заполнения мест для обладателей ЛЧ и ЛЕ, то есть шанс имеет даже команда, которая финиширует 6-й в АПЛ (если Астон Вилла станет 5-й и выиграет ЛЕ).
Если же Астон Вилла финиширует в топ-4 АПЛ, то клуб из Бирмингема получит прямое место в основном раунде ЛЧ через чемпионат Англии. И тогда, если Астон Вилла выиграет Лигу Европы, победив в финале немецкий Фрайбург, в таком случае квота в основу ЛЧ для обладателя Лиги Европы станет вакантной, а УЕФА применит процедуру ребаланса.
Согласно правилам ребаланса, вакантное место в основном этапе ЛЧ достанется клубу с наивысшим клубным коэффициентом среди участников квалификации Лиги чемпионов по Пути представителей лиг.
Главными претендентами на этот бонус являются португальские гранды Бенфика и Спортинг. Орлы с двумя украинскими футболистами имеют наивысший рейтинг УЕФА среди команд, которые могут стартовать в квалификации ЛЧ через Путь представителей лиг.
Положение в чемпионате Португалии (за 2 тура до финиша)
- Порту (85 очков), Бенфика, Спортинг (по 76), Брага (57)
- Соперники Бенфики: Брага (11 мая, дома), Эшторил (17 мая, в гостях)
- Соперники Спортинга: Риу Аве (11 мая, в гостях), Жил Висенте (17 мая, дома)
За два тура до завершения чемпионата Португалии Бенфика и Спортинг имеют одинаковое количество очков – по 76. Победитель этой борьбы за второе место в Португалии (Порту уже недосягаем) получит прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов в случае ребаланса. Команда, которая в Португалии останется на 3-й позиции, отправится в Лигу Европы (где будет стартовать с Q2).
Если второй в Португалии финиширует Бенфика, тогда команда Трубина и Судакова получит отличный шанс сразу попасть в основной этап ЛЧ 2026/27 без квалификации. Для этого орлам нужно болеть за Астон Виллу в финале ЛЕ и в борьбе с Ливерпулем за 4-е место в АПЛ.
Также ребаланс может повлиять и на другие клубы: тогда две наиболее рейтинговые команды перейдут из Q2 в Q3 ЛЧ. В частности, норвежский Буде-Глимт и турецкий Фенербахче сейчас претендуют на повышение со второго до третьего раунда квалификации ЛЧ (если кто-то из португальских грандов перейдет из Q3 в основу ЛЧ). Греческий Олимпиакос еще может перехватить это место у турков, если завершит чемпионат Греции на второй позиции в борьбе с ПАОК (по 62 очка за два тура до финиша).
Успешный сценарий для Трубина и Судакова для путевки в основу ЛЧ:
- Астон Вилла должна выиграть финал Лиги Европы против Фрайбурга
- Астон Вилла должна закончить сезон в топ-4 АПЛ, опередив Ливерпуль
- Тогда место в основе ЛЧ, оставленное для победителя ЛЕ, освободится
- Прямую путевку получит лучший по коэффициенту клуб из Пути лиг ЛЧ
- Сейчас это португальские Бенфика / Спортинг, и орлам нужно опередить львов
Таблица ребаланса в ЛЧ 2026/27 относительно путевки для победителя ЛЕ 2025/26
Турнирная таблица чемпионата Англии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68 - 26
|18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут
|79
|2
|Манчестер Сити
|35
|22
|8
|5
|72 - 32
|13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити
|74
|3
|Манчестер Юнайтед
|36
|18
|11
|7
|63 - 48
|17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс
|65
|4
|Ливерпуль
|36
|17
|8
|11
|60 - 48
|15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм
|59
|5
|Астон Вилла
|36
|17
|8
|11
|50 - 46
|15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56 - 52
|19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут
|55
|7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52 - 42
|17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон
|53
|8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52 - 49
|17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон
|51
|9
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55 - 49
|19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити
|49
|10
|Эвертон
|36
|13
|10
|13
|46 - 46
|17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон
|49
|11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44 - 50
|17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм
|48
|12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37 - 46
|17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм
|48
|13
|Ньюкасл
|36
|13
|7
|16
|50 - 52
|17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл
|46
|14
|Кристал Пэлас
|35
|11
|11
|13
|38 - 44
|13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл
|44
|15
|Ноттингем Форест
|36
|11
|10
|15
|45 - 47
|17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла
|43
|16
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47 - 52
|11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд
|43
|17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45 - 54
|11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест
|37
|18
|Вест Хэм
|36
|9
|9
|18
|42 - 62
|17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
|36
|19
|Бёрнли
|36
|4
|9
|23
|37 - 73
|18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон
|21
|20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25 - 66
|17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
|18
Турнирная таблица чемпионата Португалии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|33
|27
|4
|2
|65 - 18
|17.05.26 20:00 Порту - Санта Клара10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту
|85
|2
|Бенфика
|32
|22
|10
|0
|69 - 22
|11.05.26 22:15 Бенфика - Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|32
|23
|7
|2
|82 - 23
|11.05.26 22:15 Риу Аве - Спортинг Лиссабон04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон
|76
|4
|Брага
|32
|16
|9
|7
|60 - 32
|11.05.26 22:15 Бенфика - Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока
|57
|5
|Фамаликау
|32
|14
|10
|8
|41 - 29
|11.05.26 22:15 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау
|52
|6
|Жил Висенте
|32
|13
|11
|8
|46 - 32
|11.05.26 22:15 Жил Висенте - Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС
|50
|7
|Морейренсе
|32
|12
|6
|14
|37 - 47
|11.05.26 22:15 Тондела - Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага
|42
|8
|Витория Гимараеш
|32
|12
|6
|14
|39 - 48
|11.05.26 22:15 Витория Гимараеш - Каза Пия04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела
|42
|9
|Эшторил
|33
|10
|9
|14
|53 - 54
|17.05.26 20:00 Эшторил - Бенфика10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту
|39
|10
|Алверка
|33
|10
|9
|14
|35 - 51
|17.05.26 20:00 Фамаликау - Алверка10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия
|39
|11
|Арока
|32
|10
|6
|16
|41 - 62
|11.05.26 22:15 Жил Висенте - Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил
|36
|12
|Риу Аве
|32
|8
|11
|13
|33 - 52
|11.05.26 22:15 Риу Аве - Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка
|35
|13
|Санта Клара
|32
|8
|9
|15
|30 - 40
|11.05.26 22:15 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара
|33
|14
|Насьонал
|32
|8
|7
|17
|35 - 43
|11.05.26 22:15 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора
|31
|15
|Эштрела Амадора
|32
|6
|10
|16
|36 - 54
|11.05.26 22:15 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора
|28
|16
|Каза Пия
|32
|5
|11
|16
|29 - 56
|11.05.26 22:15 Витория Гимараеш - Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия
|26
|17
|Тондела
|32
|5
|10
|17
|24 - 52
|11.05.26 22:15 Тондела - Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте
|25
|18
|АВС
|33
|3
|11
|19
|27 - 67
|17.05.26 20:00 Морейренсе - АВС10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш
|20
