Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шанс для Судакова и Трубина. Кто попадет в ЛЧ, если ЛЕ выиграет Астон Вилла
Лига Европы
11 мая 2026, 14:15 | Обновлено 11 мая 2026, 14:23
Если Астон Вилла с трофеем ЛЕ войдет в топ-4 АПЛ, Бенфика может попасть в основу ЛЧ

ФК Бенфика. Георгий Судаков и Анатолий Трубин

В Лиге чемпионов 2026/27 может сработать механизм ребаланса для путевки, предназначенной для обладателя Лиги Европы 2025/26.

И это может напрямую повлиять на судьбу португальской Бенфики, за которую выступают украинцы – вратарь Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Все будет зависеть от финала Лиги Европы 2025/26, в котором 20 мая в Стамбуле встретятся английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург.

Для команды из Германии это шанс получить путевку в основу ЛЧ в случае завоевания трофея ЛЕ. Рассмотрим подробнее, что произойдет в случае победы Астон Виллы в ЛЕ, и это довольно непростая схема ребаланса.

Положение в чемпионате Англии (за 2 тура до финиша)

  • Арсенал (79), Ман Сити (74 + игра в запасе), МЮ (65), Ливерпуль, Астон Вилла (59)
  • 15 мая – ключевой матч за 4-е место: Астон Вилла – Ливерпуль

Дополнительная 5-я путевка в ЛЧ для АПЛ применяется отдельно, уже после заполнения мест для обладателей ЛЧ и ЛЕ, то есть шанс имеет даже команда, которая финиширует 6-й в АПЛ (если Астон Вилла станет 5-й и выиграет ЛЕ).

Если же Астон Вилла финиширует в топ-4 АПЛ, то клуб из Бирмингема получит прямое место в основном раунде ЛЧ через чемпионат Англии. И тогда, если Астон Вилла выиграет Лигу Европы, победив в финале немецкий Фрайбург, в таком случае квота в основу ЛЧ для обладателя Лиги Европы станет вакантной, а УЕФА применит процедуру ребаланса.

Согласно правилам ребаланса, вакантное место в основном этапе ЛЧ достанется клубу с наивысшим клубным коэффициентом среди участников квалификации Лиги чемпионов по Пути представителей лиг.

Главными претендентами на этот бонус являются португальские гранды Бенфика и Спортинг. Орлы с двумя украинскими футболистами имеют наивысший рейтинг УЕФА среди команд, которые могут стартовать в квалификации ЛЧ через Путь представителей лиг.

Положение в чемпионате Португалии (за 2 тура до финиша)

  • Порту (85 очков), Бенфика, Спортинг (по 76), Брага (57)
  • Соперники Бенфики: Брага (11 мая, дома), Эшторил (17 мая, в гостях)
  • Соперники Спортинга: Риу Аве (11 мая, в гостях), Жил Висенте (17 мая, дома)

За два тура до завершения чемпионата Португалии Бенфика и Спортинг имеют одинаковое количество очков – по 76. Победитель этой борьбы за второе место в Португалии (Порту уже недосягаем) получит прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов в случае ребаланса. Команда, которая в Португалии останется на 3-й позиции, отправится в Лигу Европы (где будет стартовать с Q2).

Если второй в Португалии финиширует Бенфика, тогда команда Трубина и Судакова получит отличный шанс сразу попасть в основной этап ЛЧ 2026/27 без квалификации. Для этого орлам нужно болеть за Астон Виллу в финале ЛЕ и в борьбе с Ливерпулем за 4-е место в АПЛ.

Также ребаланс может повлиять и на другие клубы: тогда две наиболее рейтинговые команды перейдут из Q2 в Q3 ЛЧ. В частности, норвежский Буде-Глимт и турецкий Фенербахче сейчас претендуют на повышение со второго до третьего раунда квалификации ЛЧ (если кто-то из португальских грандов перейдет из Q3 в основу ЛЧ). Греческий Олимпиакос еще может перехватить это место у турков, если завершит чемпионат Греции на второй позиции в борьбе с ПАОК (по 62 очка за два тура до финиша).

Успешный сценарий для Трубина и Судакова для путевки в основу ЛЧ:

  • Астон Вилла должна выиграть финал Лиги Европы против Фрайбурга
  • Астон Вилла должна закончить сезон в топ-4 АПЛ, опередив Ливерпуль
  • Тогда место в основе ЛЧ, оставленное для победителя ЛЕ, освободится
  • Прямую путевку получит лучший по коэффициенту клуб из Пути лиг ЛЧ
  • Сейчас это португальские Бенфика / Спортинг, и орлам нужно опередить львов

Таблица ребаланса в ЛЧ 2026/27 относительно путевки для победителя ЛЕ 2025/26

Турнирная таблица чемпионата Англии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 36 24 7 5 68 - 26 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 79
2 Манчестер Сити 35 22 8 5 72 - 32 13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 74
3 Манчестер Юнайтед 36 18 11 7 63 - 48 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 65
4 Ливерпуль 36 17 8 11 60 - 48 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 59
5 Астон Вилла 36 17 8 11 50 - 46 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 59
6 Борнмут 36 13 16 7 56 - 52 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 55
7 Брайтон 36 14 11 11 52 - 42 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 53
8 Брентфорд 36 14 9 13 52 - 49 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 51
9 Челси 36 13 10 13 55 - 49 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 49
10 Эвертон 36 13 10 13 46 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 49
11 Фулхэм 36 14 6 16 44 - 50 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 48
12 Сандерленд 36 12 12 12 37 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 48
13 Ньюкасл 36 13 7 16 50 - 52 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 46
14 Кристал Пэлас 35 11 11 13 38 - 44 13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 44
15 Ноттингем Форест 36 11 10 15 45 - 47 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 43
16 Лидс 35 10 13 12 47 - 52 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 43
17 Тоттенхэм 35 9 10 16 45 - 54 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 37
18 Вест Хэм 36 9 9 18 42 - 62 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 36
19 Бёрнли 36 4 9 23 37 - 73 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21
20 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25 - 66 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 18
Турнирная таблица чемпионата Португалии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 33 27 4 2 65 - 18 17.05.26 20:00 Порту - Санта Клара10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту 85
2 Бенфика 32 22 10 0 69 - 22 11.05.26 22:15 Бенфика - Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика 76
3 Спортинг Лиссабон 32 23 7 2 82 - 23 11.05.26 22:15 Риу Аве - Спортинг Лиссабон04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон 76
4 Брага 32 16 9 7 60 - 32 11.05.26 22:15 Бенфика - Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока 57
5 Фамаликау 32 14 10 8 41 - 29 11.05.26 22:15 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау 52
6 Жил Висенте 32 13 11 8 46 - 32 11.05.26 22:15 Жил Висенте - Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС 50
7 Морейренсе 32 12 6 14 37 - 47 11.05.26 22:15 Тондела - Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага 42
8 Витория Гимараеш 32 12 6 14 39 - 48 11.05.26 22:15 Витория Гимараеш - Каза Пия04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела 42
9 Эшторил 33 10 9 14 53 - 54 17.05.26 20:00 Эшторил - Бенфика10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту 39
10 Алверка 33 10 9 14 35 - 51 17.05.26 20:00 Фамаликау - Алверка10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия 39
11 Арока 32 10 6 16 41 - 62 11.05.26 22:15 Жил Висенте - Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил 36
12 Риу Аве 32 8 11 13 33 - 52 11.05.26 22:15 Риу Аве - Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка 35
13 Санта Клара 32 8 9 15 30 - 40 11.05.26 22:15 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара 33
14 Насьонал 32 8 7 17 35 - 43 11.05.26 22:15 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора 31
15 Эштрела Амадора 32 6 10 16 36 - 54 11.05.26 22:15 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора 28
16 Каза Пия 32 5 11 16 29 - 56 11.05.26 22:15 Витория Гимараеш - Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия 26
17 Тондела 32 5 10 17 24 - 52 11.05.26 22:15 Тондела - Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте 25
18 АВС 33 3 11 19 27 - 67 17.05.26 20:00 Морейренсе - АВС10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш 20
