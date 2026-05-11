ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива уволила Дулуба

Украина. Первая лига
11 мая 2026, 17:01 |
ФК Нива Тернополь. Олег Дулуб

Тернопольская «Нива» официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером первой команды клуба Олегом Дулубом.

Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон. Также клуб прекращает сотрудничество с помощниками белорусского специалиста — Валерием Иващенко и Тарасом Гребенюком.

«Благодарим Олега Анатольевича и его тренерский штаб за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Информацию о дальнейших кадровых решениях в тренерском штабе клуб сообщит в ближайшее время.

Олег Дулуб возглавил тернопольскую «Ниву» в январе 2026 года. В 9 матчах во главе команды он одержал 1 победу и 4 ничьи. Сейчас клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков в 27 матчах.

