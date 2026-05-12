Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
11.05.2026 22:00 – FT 1 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 мая 2026, 00:07 | Обновлено 12 мая 2026, 00:59
552
5

Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо

Матч завершился со счетом 1:1

12 мая 2026, 00:07 | Обновлено 12 мая 2026, 00:59
552
5 Comments
Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся заключительный матч 35-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Жироной».

Команды встретились на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде. Игра завершилась со счётом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Очко каталонцы заработали благодаря голу на 90-й минуте, который форвард Кристиан Стуани забил после передачи украинского вингера Виктора Цыганкова.

Виктор вышел на поле в стартовом составе и отыграл матч полностью. На его счету уже 29 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, 5 голов и 6 ассистов.

Владислав Крапивцов просидел весь матч на скамейке запасных, а Владислав Ванат не попал в заявку на игру из-за травмы.

По итогам 35 туров чемпионата Испании «Жирона» опережает зону вылета на 2 очка.

Ла Лига 2025/26. 35-й тур, 11 мая
Райо Вальекано – Жирона – 1:1
Голы: Алемао, 86 – Стуани, 90

Видеообзор матча

Фото матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Турнирная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона), асcист Виктор Цыганков.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Унаи Лопес.
По теме:
Проблемы для украинцев. Бенфика потеряла очки и может остаться без ЛЧ
ВИДЕО. Как Цыганков отдал важный ассист в матче Ла Лиги
Цыганков отметился очередным ассистом в Ла Лиге. Сколько уже в активе?
Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Алемао (1998) видео голов и обзор Кристиан Стуани фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саудовская Аравия. Лучший клуб Азии вырвал победу на последних минутах
Футбол | 11 мая 2026, 23:09 0
Саудовская Аравия. Лучший клуб Азии вырвал победу на последних минутах
Саудовская Аравия. Лучший клуб Азии вырвал победу на последних минутах

Аль-Ахли в гостях переиграл Аль-Таавун со счетом 2:1

Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 11 мая 2026, 18:05 28
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме

Элина в двух сетах разобралась с Николой Бартунковой в матче четвертого раунда

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11.05.2026, 09:54
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Александр Усик снова допустил ошибку
Бокс | 11.05.2026, 08:52
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая
Футбол | 11.05.2026, 15:45
Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая
Любимец Турана. Шахтер может обменять Элиаса на нападающего Галатасарая
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Циганков молодець, продовжує тащити
Ответить
+4
Рады за достойный результат Жироны и за проявленный украинский характер Цыганкова💪🇺🇦🇺🇦
Ответить
+3
Чудесно🎉  Есть +2
Ответить
+2
Два пункти від Сегунди. А ще три матчі. На відміну від інших чемпів.
Ответить
0
Втрата Ваната може бути катастрофічною. Поки на тоненького дуже.
Ответить
0
Популярные новости
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
10.05.2026, 07:02 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 4
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 21
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 23
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем