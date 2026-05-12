Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся заключительный матч 35-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Жироной».
Команды встретились на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде. Игра завершилась со счётом 1:1.
Очко каталонцы заработали благодаря голу на 90-й минуте, который форвард Кристиан Стуани забил после передачи украинского вингера Виктора Цыганкова.
Виктор вышел на поле в стартовом составе и отыграл матч полностью. На его счету уже 29 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, 5 голов и 6 ассистов.
Владислав Крапивцов просидел весь матч на скамейке запасных, а Владислав Ванат не попал в заявку на игру из-за травмы.
По итогам 35 туров чемпионата Испании «Жирона» опережает зону вылета на 2 очка.
Ла Лига 2025/26. 35-й тур, 11 мая
Райо Вальекано – Жирона – 1:1
Голы: Алемао, 86 – Стуани, 90
