В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и каталонской «Жироной».

Игра прошла на стадионе Эстадио де Вальекас в Мадриде и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Очко каталонцы заработали благодаря голевой передаче украинского вингера Виктора Цыганкова на 90-й минуте встречи.

Ла Лига 2025/26. 35-й тур, 11 мая

Райо Вальекано – Жирона – 1:1

Голы: Алемао, 86 – Стуани, 90

Видеообзор матча

Турнирная таблица