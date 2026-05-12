  Райо – Жирона – 1:1. Спасительный ассист Цыганкова. Видео голов и обзор
Райо – Жирона – 1:1. Спасительный ассист Цыганкова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и каталонской «Жироной».

Игра прошла на стадионе Эстадио де Вальекас в Мадриде и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Очко каталонцы заработали благодаря голевой передаче украинского вингера Виктора Цыганкова на 90-й минуте встречи.

Ла Лига 2025/26. 35-й тур, 11 мая
Райо Вальекано – Жирона – 1:1
Голы: Алемао, 86 – Стуани, 90

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 35 30 1 4 91 - 31 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 91
2 Реал Мадрид 35 24 5 6 70 - 33 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 77
3 Вильярреал 35 21 6 8 65 - 40 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 69
4 Атлетико Мадрид 35 19 6 10 58 - 38 12.05.26 22:30 Осасуна - Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 63
5 Бетис 35 13 15 7 54 - 43 12.05.26 21:00 Бетис - Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 54
6 Сельта 35 13 11 11 49 - 44 12.05.26 20:00 Сельта - Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 50
7 Хетафе 35 13 6 16 28 - 36 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 45
8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54 - 55 14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 44
9 Атлетик Бильбао 35 13 5 17 40 - 51 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 44
10 Райо Вальекано 35 10 13 12 36 - 42 14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 43
11 Осасуна 35 11 9 15 42 - 45 12.05.26 22:30 Осасуна - Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 42
12 Валенсия 35 11 9 15 38 - 50 14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 42
13 Севилья 35 11 7 17 43 - 56 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 40
14 Эльче 35 9 12 14 46 - 54 12.05.26 21:00 Бетис - Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 39
15 Мальорка 35 10 9 16 43 - 52 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 39
16 Эспаньол 35 10 9 16 38 - 53 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 39
17 Жирона 35 9 12 14 37 - 52 14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 39
18 Алавес 35 9 10 16 41 - 54 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 37
19 Леванте 35 9 9 17 41 - 57 12.05.26 20:00 Сельта - Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 36
20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26 - 54 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 29
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона), асcист Виктор Цыганков.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Унаи Лопес.
Дмитрий Вус
