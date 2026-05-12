Райо – Жирона – 1:1. Спасительный ассист Цыганкова. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и каталонской «Жироной».
Игра прошла на стадионе Эстадио де Вальекас в Мадриде и завершилась ничьей со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Очко каталонцы заработали благодаря голевой передаче украинского вингера Виктора Цыганкова на 90-й минуте встречи.
Ла Лига 2025/26. 35-й тур, 11 мая
Райо Вальекано – Жирона – 1:1
Голы: Алемао, 86 – Стуани, 90
Видеообзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|35
|30
|1
|4
|91 - 31
|13.05.26 22:30 Алавес - Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол
|91
|2
|Реал Мадрид
|35
|24
|5
|6
|70 - 33
|14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона
|77
|3
|Вильярреал
|35
|21
|6
|8
|65 - 40
|13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал
|69
|4
|Атлетико Мадрид
|35
|19
|6
|10
|58 - 38
|12.05.26 22:30 Осасуна - Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид
|63
|5
|Бетис
|35
|13
|15
|7
|54 - 43
|12.05.26 21:00 Бетис - Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис
|54
|6
|Сельта
|35
|13
|11
|11
|49 - 44
|12.05.26 20:00 Сельта - Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо
|50
|7
|Хетафе
|35
|13
|6
|16
|28 - 36
|13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе
|45
|8
|Реал Сосьедад
|35
|11
|11
|13
|54 - 55
|14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес
|44
|9
|Атлетик Бильбао
|35
|13
|5
|17
|40 - 51
|13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал
|44
|10
|Райо Вальекано
|35
|10
|13
|12
|36 - 42
|14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано
|43
|11
|Осасуна
|35
|11
|9
|15
|42 - 45
|12.05.26 22:30 Осасуна - Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис
|42
|12
|Валенсия
|35
|11
|9
|15
|38 - 50
|14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия
|42
|13
|Севилья
|35
|11
|7
|17
|43 - 56
|13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид
|40
|14
|Эльче
|35
|9
|12
|14
|46 - 54
|12.05.26 21:00 Бетис - Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия
|39
|15
|Мальорка
|35
|10
|9
|16
|43 - 52
|13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано
|39
|16
|Эспаньол
|35
|10
|9
|16
|38 - 53
|13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол
|39
|17
|Жирона
|35
|9
|12
|14
|37 - 52
|14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона
|39
|18
|Алавес
|35
|9
|10
|16
|41 - 54
|13.05.26 22:30 Алавес - Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес
|37
|19
|Леванте
|35
|9
|9
|17
|41 - 57
|12.05.26 20:00 Сельта - Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе
|36
|20
|Реал Овьедо
|35
|6
|11
|18
|26 - 54
|14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо
|29
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей попал в список «неприкасаемых»
На гол Матиса Теля для хозяев у гостей с пенальти ответил Доминик Калверт-Льюин