Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11 мая 2026, 18:05 | Обновлено 11 мая 2026, 18:14
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) вышла в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла лаки-лузера Николу Бартункову (Чехия, WTA 94) за 1 час и 19 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Никола Бартункова (Чехия) [LL] – 6:2, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

В четвертьфинале тысячника в Риме Свитолина поборется с победительницей поединка Каролина Плишкова (Чехия, WTA 130) – Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2).

Статистика матча Свитолина – Бартункова

Вітаю Еліну з перемогою! Рибакіна на грунті - це не Рибакіна на траві чи харді, її можна і потрібно перемагати. Якщо Плішкова не створить сенсації у матчі з Рибакіною, а вона може. 
План мінімум виконано. Можна звичайно помріяти про Плішкову, але наступною суперницею скоріш буде Рибакіна. Тому удачі 
Молодець, ні краплі не було сумнів у цій перемозі над Миколкою, але помилок вистачало сьогодні, проти скоріш за все Риби потрібно мінімізувати це
Молодець!У найважливіші моменти матчу,особливо у 2 сеті,збірала волю у кулак й показувала,хто тут топ!Успіху у наступному матчі!
Настав час Елі перемагати гравців з топ-3.
 Бо з Рибакіною буде гра , де потрібно буде, багато бігати та не робити дитячі помилки...
 Тримаємо кулачки...!!!
Ну не хочет Эля никому на этом турнире отдавать больше трёх геймов за сет)... Супер настрой!
Перемога це добре. Але з Рибою буде дуже важко
Клас, є клас! Ві таю з перемогою!
Матч тяжелый,счет хороший. Настраиваемся на следующий матч
Все що потрібно знати про хитрожопу болотну потворну Рибакіну!!!
  "Олена Рибакіна, уродженка Москви, яка з 2018 року виступає за Казахстан, уникала прямого засудження Росії за війну в Україні. Після перемоги на Wimbledon-2022 вона заявила, що представляє Казахстан і не обирала, де народитися, а на запитання про ставлення до дій Путіна відповіла, що не зрозуміла англійську..."
Старалася дівчинка , але проти був бетон. Питання є ? Питань нема ! Вболіваємо за Плішкову .
Супер, да какого раунда она доходила в прошлом году?
