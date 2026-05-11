Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Элина в двух сетах разобралась с Николой Бартунковой в матче четвертого раунда
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) вышла в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла лаки-лузера Николу Бартункову (Чехия, WTA 94) за 1 час и 19 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Никола Бартункова (Чехия) [LL] – 6:2, 6:3
Это было первое очное противостояние соперниц.
В четвертьфинале тысячника в Риме Свитолина поборется с победительницей поединка Каролина Плишкова (Чехия, WTA 130) – Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2).
Статистика матча Свитолина – Бартункова
Бо з Рибакіною буде гра , де потрібно буде, багато бігати та не робити дитячі помилки...
Тримаємо кулачки...!!!
"Олена Рибакіна, уродженка Москви, яка з 2018 року виступає за Казахстан, уникала прямого засудження Росії за війну в Україні. Після перемоги на Wimbledon-2022 вона заявила, що представляє Казахстан і не обирала, де народитися, а на запитання про ставлення до дій Путіна відповіла, що не зрозуміла англійську..."