Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) вышла в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла лаки-лузера Николу Бартункову (Чехия, WTA 94) за 1 час и 19 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Никола Бартункова (Чехия) [LL] – 6:2, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

В четвертьфинале тысячника в Риме Свитолина поборется с победительницей поединка Каролина Плишкова (Чехия, WTA 130) – Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2).

Статистика матча Свитолина – Бартункова