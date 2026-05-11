Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана станет соперницей украинки Элины Свитолиной (WTA 10) в четвертьфинале престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

В четвертом раунде казахстанка в двух сетах разгромила Каролину Плишкову (Чехия, WTA 130) менее чем за час. Плишкова сумела взять всего два гейма и сделать один брейк.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/8 финала

Каролина Плишкова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 0:6, 2:6

Рыбакина провела пятое очное противостояние против Плишковой и одержала пятую победу.

Елена в итальянской столице, помимо Каролины, также переиграла Марию Саккари и Александру Эалу.

Рыбакина проведет 20-й четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000 и лишь третий на грунте. У Елены 30 побед в этом сезоне – лучший показатель в Туре.

Ранее Свитолина играла против Рыбакиной семь раз и выиграла три матча. В частности, Элина дважды переиграла Елену на грунте (в 2020 году в Страсбурге и в 2025 году в Мадриде). В этом сезоне украинка уступила казахстанке в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс.

