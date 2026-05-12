  Проблемы для украинцев. Бенфика потеряла очки и может остаться без ЛЧ
12 мая 2026, 00:36 | Обновлено 12 мая 2026, 00:57
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялись матчи 33-го тура чемпионата Португалии.

В Лиге Португалии в этот день было сыграно 7 матчей.

Лиссабонская Бенфика, за которую выступают украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков, неожиданно потеряла очки в матче против Браги (2:2), в то время как Спортинг обыграл Риу Аве (4:1) и сместил орлов со 2-го места в турнирной таблице, которое дает путевку в Лигу чемпионов.

За тур до конца сезона Бенфика рискует не попасть в Лигу чемпионов 2026/27, если не отыграет 2 очка отставания от Спортинга.

Лига Португалии 2025/26. 33-й тур, 11 мая

Бенфика – Брага – 2:2
Голы: Рафа Силва, 46, Павлидис, 90+5 (пен.) – Виктор, 48, Горби, 88

Риу Аве – Спортинг – 1:4
Голы: Безерра, 12 – Суарес, 35 (пен.), Манча, 42 (автогол), Тринкау, 66, Кенда, 90
Удаления: Петрассо, 52 (Риу Аве), Гильерме, 85 (Риу Аве)

То якраз можна було догадатися побачивши з ким грають ці лісабонські команди сьогодні. І не вперше в сезоні. Як було неймовірно що Бенфіка обжене Спортінг два місяці тому так це і після цього ігрового дня. Для чого там подвиг Трубіна проти Реалу якщо через Брагу будуть за межами нової ЛЧ.
Мда  .Сами себе создали проблем и без Лче останутся. Спортинг скорей всего на потеряет очи с Жил Висенте уже в последнем туре
