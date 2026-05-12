Проблемы для украинцев. Бенфика потеряла очки и может остаться без ЛЧ
Матч против Браги завершился со счетом 2:2
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялись матчи 33-го тура чемпионата Португалии.
В Лиге Португалии в этот день было сыграно 7 матчей.
Лиссабонская Бенфика, за которую выступают украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков, неожиданно потеряла очки в матче против Браги (2:2), в то время как Спортинг обыграл Риу Аве (4:1) и сместил орлов со 2-го места в турнирной таблице, которое дает путевку в Лигу чемпионов.
За тур до конца сезона Бенфика рискует не попасть в Лигу чемпионов 2026/27, если не отыграет 2 очка отставания от Спортинга.
Лига Португалии 2025/26. 33-й тур, 11 мая
Бенфика – Брага – 2:2
Голы: Рафа Силва, 46, Павлидис, 90+5 (пен.) – Виктор, 48, Горби, 88
Риу Аве – Спортинг – 1:4
Голы: Безерра, 12 – Суарес, 35 (пен.), Манча, 42 (автогол), Тринкау, 66, Кенда, 90
Удаления: Петрассо, 52 (Риу Аве), Гильерме, 85 (Риу Аве)
