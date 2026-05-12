Бенфика – Брага – 2:2. Как пропускал Трубин? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Португалии
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 33-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Брагой».
Игра прошла на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне и завершилась ничьей со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Анатолий Трубин отыграл матч полностью, а Георгий Судаков просидел всю игру на скамейке запасных.
Лига Португалии 2025/26. 33-й тур, 11 мая
Бенфика – Брага – 2:2
Голы: Рафа Силва, 46, Павлидис, 90+5 (пен.) – Виктор, 48, Горби, 88
Видеообзор
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|33
|27
|4
|2
|65 - 18
|17.05.26 20:00 Порту - Санта Клара10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту
|85
|2
|Спортинг Лиссабон
|33
|24
|7
|2
|86 - 24
|17.05.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Жил Висенте11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика
|79
|3
|Бенфика
|33
|22
|11
|0
|71 - 24
|17.05.26 20:00 Эшторил - Бенфика11.05.26 Бенфика 2:2 Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал
|77
|4
|Брага
|33
|16
|10
|7
|62 - 34
|17.05.26 20:00 Брага - Эштрела Амадора11.05.26 Бенфика 2:2 Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау
|58
|5
|Фамаликау
|33
|14
|11
|8
|41 - 29
|17.05.26 20:00 Фамаликау - Алверка11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе
|53
|6
|Жил Висенте
|33
|13
|11
|9
|47 - 35
|17.05.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Жил Висенте11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте
|50
|7
|Морейренсе
|33
|12
|6
|15
|37 - 49
|17.05.26 20:00 Морейренсе - АВС11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе
|42
|8
|Витория Гимараеш
|33
|12
|6
|15
|39 - 49
|17.05.26 20:00 Насьонал - Витория Гимараеш11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш
|42
|9
|Эшторил
|33
|10
|9
|14
|53 - 54
|17.05.26 20:00 Эшторил - Бенфика10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту
|39
|10
|Алверка
|33
|10
|9
|14
|35 - 51
|17.05.26 20:00 Фамаликау - Алверка10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия
|39
|11
|Арока
|33
|11
|6
|16
|44 - 63
|17.05.26 20:00 Арока - Тондела11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока
|39
|12
|Санта Клара
|33
|9
|9
|15
|32 - 40
|17.05.26 20:00 Порту - Санта Клара11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве
|36
|13
|Риу Аве
|33
|8
|11
|14
|34 - 56
|17.05.26 20:00 Каза Пия - Риу Аве11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве
|35
|14
|Насьонал
|33
|8
|7
|18
|35 - 45
|17.05.26 20:00 Насьонал - Витория Гимараеш11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал
|31
|15
|Эштрела Амадора
|33
|6
|11
|16
|36 - 54
|17.05.26 20:00 Брага - Эштрела Амадора11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон
|29
|16
|Каза Пия
|33
|6
|11
|16
|30 - 56
|17.05.26 20:00 Каза Пия - Риу Аве11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара
|29
|17
|Тондела
|33
|6
|10
|17
|26 - 52
|17.05.26 20:00 Арока - Тондела11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела
|28
|18
|АВС
|33
|3
|11
|19
|27 - 67
|17.05.26 20:00 Морейренсе - АВС10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш
|20
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы недавно одержали победу в Эль Класико
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе