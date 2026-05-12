  4. Бенфика – Брага – 2:2. Как пропускал Трубин? Видео голов и обзор матча
12 мая 2026, 02:41 |
В понедельник, 11 мая 2026 года, состоялся матч 33-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Брагой».

Игра прошла на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Анатолий Трубин отыграл матч полностью, а Георгий Судаков просидел всю игру на скамейке запасных.

Лига Португалии 2025/26. 33-й тур, 11 мая
Бенфика – Брага – 2:2
Голы: Рафа Силва, 46, Павлидис, 90+5 (пен.) – Виктор, 48, Горби, 88

Видеообзор

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 33 27 4 2 65 - 18 17.05.26 20:00 Порту - Санта Клара10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту 85
2 Спортинг Лиссабон 33 24 7 2 86 - 24 17.05.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Жил Висенте11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика 79
3 Бенфика 33 22 11 0 71 - 24 17.05.26 20:00 Эшторил - Бенфика11.05.26 Бенфика 2:2 Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал 77
4 Брага 33 16 10 7 62 - 34 17.05.26 20:00 Брага - Эштрела Амадора11.05.26 Бенфика 2:2 Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау 58
5 Фамаликау 33 14 11 8 41 - 29 17.05.26 20:00 Фамаликау - Алверка11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе 53
6 Жил Висенте 33 13 11 9 47 - 35 17.05.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Жил Висенте11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте 50
7 Морейренсе 33 12 6 15 37 - 49 17.05.26 20:00 Морейренсе - АВС11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе 42
8 Витория Гимараеш 33 12 6 15 39 - 49 17.05.26 20:00 Насьонал - Витория Гимараеш11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш 42
9 Эшторил 33 10 9 14 53 - 54 17.05.26 20:00 Эшторил - Бенфика10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту 39
10 Алверка 33 10 9 14 35 - 51 17.05.26 20:00 Фамаликау - Алверка10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия 39
11 Арока 33 11 6 16 44 - 63 17.05.26 20:00 Арока - Тондела11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока 39
12 Санта Клара 33 9 9 15 32 - 40 17.05.26 20:00 Порту - Санта Клара11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве 36
13 Риу Аве 33 8 11 14 34 - 56 17.05.26 20:00 Каза Пия - Риу Аве11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве 35
14 Насьонал 33 8 7 18 35 - 45 17.05.26 20:00 Насьонал - Витория Гимараеш11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал 31
15 Эштрела Амадора 33 6 11 16 36 - 54 17.05.26 20:00 Брага - Эштрела Амадора11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон 29
16 Каза Пия 33 6 11 16 30 - 56 17.05.26 20:00 Каза Пия - Риу Аве11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара 29
17 Тондела 33 6 10 17 26 - 52 17.05.26 20:00 Арока - Тондела11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела 28
18 АВС 33 3 11 19 27 - 67 17.05.26 20:00 Морейренсе - АВС10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш 20
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Батист Горби (Брага), асcист Марио Доржелес.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Брага), асcист Виктор Гомес.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
МОУРИНЬО: «Хуже быть не может. Мы пропустили 2 гола с двух попыток»
Худший на поле. Известна оценка Трубина за два пропущенных гола от Браги
