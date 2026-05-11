Невероятный путь. Клуб взял титул в европейском чемпионате впервые с 1986
Орхус досрочно стал победителем чемпионата Дании, опередив Мидтьюлланд
Клуб Орхус досрочно стал чемпионом Дании сезона 2025/26 и завоевал золотые медали национального первенства.
За один тур до конца Орхус стал недосягемым, поскольку опережает Мидтьюлланд на 4 очка. Чемпионским для Орхуса стал выездной поединок против Брондбю (2:0)
Для клуба Орхус это историческое достижение. Предыдущий чемпионский титул команда взяла еще в 1986 году, то есть 40 лет назад. Всего в истории Орхуса это шестое чемпионство страны.
Орхус является одним из старейших клубов Дании, команда была основана еще в 1880 году, 146 лет назад. За последние десятилетия клуб переживал непростые времена, включая вылет из элитного дивизиона, однако сумел вернуться на вершину датского футбола.
Особенно впечатляющим стал путь команды в нынешнем сезоне. Если в кампании 2024/25 Орхус занял лишь шестое место в чемпионате Дании, то уже через год сумел стать лучшей командой страны.
Благодаря победе в Суперлиге Орхус получил путевку во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов 2026/27.
Чемпионат Дании
Количество трофеев в чемпионатах Дании:
- Копенгаген (16 титулов), КБ (15), Брондбю (11), АБ Гладсаксе, Б-93 (по 9), Б-1903 (7),
- Фрем, Орхус (по 6), Вайле, Эсбьерг (по 5), Мидтьюлланд, Ольборг (по 4),
- Оденсе, Видевре (по 3), Люнгбю, Кеге, Б-1909 (по 2), Нордшелланд, Силькеборг, Херфельге (по 1)
Чемпионские титулы Орхуса в Дании:
- 1954–55, 1955–56, 1956–57, 1960, 1986, 2025–26
Чемпионы Дании за последние годы:
- 2022 – Копенгаген
- 2023 – Копенгаген
- 2024 – Мидтьюлланд
- 2025 – Копенгаген
- 2026 – Орхус
Турнирная таблица чемпионата Дании
Топ-шестерка
Нижняя шестерка
