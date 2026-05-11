Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный путь. Клуб взял титул в европейском чемпионате впервые с 1986
Другие новости
11 мая 2026, 14:47 | Обновлено 11 мая 2026, 14:48
1444
0

Невероятный путь. Клуб взял титул в европейском чемпионате впервые с 1986

Орхус досрочно стал победителем чемпионата Дании, опередив Мидтьюлланд

11 мая 2026, 14:47 | Обновлено 11 мая 2026, 14:48
1444
0
Невероятный путь. Клуб взял титул в европейском чемпионате впервые с 1986
Орхус

Клуб Орхус досрочно стал чемпионом Дании сезона 2025/26 и завоевал золотые медали национального первенства.

За один тур до конца Орхус стал недосягемым, поскольку опережает Мидтьюлланд на 4 очка. Чемпионским для Орхуса стал выездной поединок против Брондбю (2:0)

Для клуба Орхус это историческое достижение. Предыдущий чемпионский титул команда взяла еще в 1986 году, то есть 40 лет назад. Всего в истории Орхуса это шестое чемпионство страны.

Орхус является одним из старейших клубов Дании, команда была основана еще в 1880 году, 146 лет назад. За последние десятилетия клуб переживал непростые времена, включая вылет из элитного дивизиона, однако сумел вернуться на вершину датского футбола.

Особенно впечатляющим стал путь команды в нынешнем сезоне. Если в кампании 2024/25 Орхус занял лишь шестое место в чемпионате Дании, то уже через год сумел стать лучшей командой страны.

Благодаря победе в Суперлиге Орхус получил путевку во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Чемпионат Дании

Количество трофеев в чемпионатах Дании:

  • Копенгаген (16 титулов), КБ (15), Брондбю (11), АБ Гладсаксе, Б-93 (по 9), Б-1903 (7),
  • Фрем, Орхус (по 6), Вайле, Эсбьерг (по 5), Мидтьюлланд, Ольборг (по 4),
  • Оденсе, Видевре (по 3), Люнгбю, Кеге, Б-1909 (по 2), Нордшелланд, Силькеборг, Херфельге (по 1)

Чемпионские титулы Орхуса в Дании:

  • 1954–55, 1955–56, 1956–57, 1960, 1986, 2025–26

Чемпионы Дании за последние годы:

  • 2022 – Копенгаген
  • 2023 – Копенгаген
  • 2024 – Мидтьюлланд
  • 2025 – Копенгаген
  • 2026 – Орхус

Турнирная таблица чемпионата Дании

Топ-шестерка

Нижняя шестерка

Видео празднования

По теме:
Триллер в финале. Определен победитель первого Кубка Европы по футболу
Ужас на улице. В Дании футболиста ранили ножом, его ввели в кому
В Дании болельщики забросали поле бургерами. Что случилось?
чемпионат Дании по футболу Орхус статистические расклады Мидтьюлланд Нордшелланд СИК Сейняйоки Брондбю Силькеборг Оденсе Копенгаген Рандерс Фредерисия Вайле
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона смирилась. Левандовски летом покинет клуб
Футбол | 11 мая 2026, 14:30 0
Барселона смирилась. Левандовски летом покинет клуб
Барселона смирилась. Левандовски летом покинет клуб

Каталонцы начали поиски замены звездного поляка

АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Футбол | 10 мая 2026, 21:34 99
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов

Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК

Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Футбол | 11.05.2026, 08:32
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Бокс | 11.05.2026, 08:09
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Шахтер – чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым
Футбол | 11.05.2026, 09:17
Шахтер – чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым
Шахтер – чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 25
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 47
Футбол
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 4
Бокс
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 5
Бокс
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 91
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем