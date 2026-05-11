Невероятный путь. Клуб взял титул в европейском чемпионате впервые с 1986

Клуб Орхус досрочно стал чемпионом Дании сезона 2025/26 и завоевал золотые медали национального первенства.

За один тур до конца Орхус стал недосягемым, поскольку опережает Мидтьюлланд на 4 очка. Чемпионским для Орхуса стал выездной поединок против Брондбю (2:0)

Для клуба Орхус это историческое достижение. Предыдущий чемпионский титул команда взяла еще в 1986 году, то есть 40 лет назад. Всего в истории Орхуса это шестое чемпионство страны.

Орхус является одним из старейших клубов Дании, команда была основана еще в 1880 году, 146 лет назад. За последние десятилетия клуб переживал непростые времена, включая вылет из элитного дивизиона, однако сумел вернуться на вершину датского футбола.

Особенно впечатляющим стал путь команды в нынешнем сезоне. Если в кампании 2024/25 Орхус занял лишь шестое место в чемпионате Дании, то уже через год сумел стать лучшей командой страны.

Благодаря победе в Суперлиге Орхус получил путевку во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Чемпионат Дании

Количество трофеев в чемпионатах Дании:

Копенгаген (16 титулов), КБ (15), Брондбю (11), АБ Гладсаксе, Б-93 (по 9), Б-1903 (7),

Фрем, Орхус (по 6), Вайле, Эсбьерг (по 5), Мидтьюлланд, Ольборг (по 4),

Оденсе, Видевре (по 3), Люнгбю, Кеге, Б-1909 (по 2), Нордшелланд, Силькеборг, Херфельге (по 1)

Чемпионские титулы Орхуса в Дании:

1954–55, 1955–56, 1956–57, 1960, 1986, 2025–26

Чемпионы Дании за последние годы:

2022 – Копенгаген

2023 – Копенгаген

2024 – Мидтьюлланд

2025 – Копенгаген

2026 – Орхус

