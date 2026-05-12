Таблица АПЛ. Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити продолжается
Лондонский клуб имеет перевес в 5 очок, но у горожан есть игра в запасе
Вечером 11 мая состоялись заключительные матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги.
Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити продолжается.
Арсенал в сложном поединке со скандальной концовкой переиграл в гостях Вест Хэм (1:0) и сохранил лидерство.
Манчестер Сити разгромил Брентфорд (3:0), за который сыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.
Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов будут представлять 5 клубов.
Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (74), Ман Юнайтед (69), Ливерпуль, Астон Вилла (по 59).
Горожане отстают от канониров на 5 очков, но имеют игру в запасе. Лондонский клуб станет чемпионом, если выиграет два оставшихся поединка.
Матчи Арсенала: Бернли (дома, 18 мая), Кристал Пэлас (на выезде, 24 мая).
Матчи Ман Сити: Кристал Пэлас (дома, 13 мая), Борнмут (на выезде, 19 мая), Астон Вилла (дома, 24 мая).
В последнем матче тура Тоттенхэм сыграл вничью с Лидсом (1:1), набрал 38 очков и продолжает борьбу за выживание, опережая Вест Хэм (36) на два балла.
АПЛ. 36-й тур
- 09.05. 14:30. Ливерпуль – Челси – 1:1
- 09.05. 17:00. Брайтон – Вулверхэмптон – 3:0
- 09.05. 17:00. Сандерленд – Манчестер Юнайтед – 0:0
- 09.05. 17:00. Фулхэм – Борнмут – 0:1
- 09.05. 19:30. Манчестер Сити – Брентфорд – 3:0
- 10.05. 16:00. Бернли – Астон Вилла – 2:2
- 10.05. 16:00. Кристал Пэлас – Эвертон – 2:2
- 10.05. 16:00. Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1
- 10.05. 18:30. Вест Хэм – Арсенал – 0:1
- 11.05. 22:00. Тоттенхэм – Лидс – 1:1
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68 - 26
|18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут
|79
|2
|Манчестер Сити
|35
|22
|8
|5
|72 - 32
|13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити
|74
|3
|Манчестер Юнайтед
|36
|18
|11
|7
|63 - 48
|17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс
|65
|4
|Ливерпуль
|36
|17
|8
|11
|60 - 48
|15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм
|59
|5
|Астон Вилла
|36
|17
|8
|11
|50 - 46
|15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56 - 52
|19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут
|55
|7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52 - 42
|17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон
|53
|8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52 - 49
|17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон
|51
|9
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55 - 49
|19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити
|49
|10
|Эвертон
|36
|13
|10
|13
|46 - 46
|17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон
|49
|11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44 - 50
|17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм
|48
|12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37 - 46
|17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм
|48
|13
|Ньюкасл
|36
|13
|7
|16
|50 - 52
|17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл
|46
|14
|Лидс
|36
|10
|14
|12
|48 - 53
|17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс
|44
|15
|Кристал Пэлас
|35
|11
|11
|13
|38 - 44
|13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл
|44
|16
|Ноттингем Форест
|36
|11
|10
|15
|45 - 47
|17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла
|43
|17
|Тоттенхэм
|36
|9
|11
|16
|46 - 55
|19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм
|38
|18
|Вест Хэм
|36
|9
|9
|18
|42 - 62
|17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
|36
|19
|Бёрнли
|36
|4
|9
|23
|37 - 73
|18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон
|21
|20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25 - 66
|17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
|18
