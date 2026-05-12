  4. Таблица АПЛ. Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити продолжается
Англия
12 мая 2026, 03:32 | Обновлено 12 мая 2026, 03:38
Таблица АПЛ. Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити продолжается

Лондонский клуб имеет перевес в 5 очок, но у горожан есть игра в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Микель Артета

Вечером 11 мая состоялись заключительные матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити продолжается.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал в сложном поединке со скандальной концовкой переиграл в гостях Вест Хэм (1:0) и сохранил лидерство.

Манчестер Сити разгромил Брентфорд (3:0), за который сыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов будут представлять 5 клубов.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (74), Ман Юнайтед (69), Ливерпуль, Астон Вилла (по 59).

Горожане отстают от канониров на 5 очков, но имеют игру в запасе. Лондонский клуб станет чемпионом, если выиграет два оставшихся поединка.

Матчи Арсенала: Бернли (дома, 18 мая), Кристал Пэлас (на выезде, 24 мая).

Матчи Ман Сити: Кристал Пэлас (дома, 13 мая), Борнмут (на выезде, 19 мая), Астон Вилла (дома, 24 мая).

В последнем матче тура Тоттенхэм сыграл вничью с Лидсом (1:1), набрал 38 очков и продолжает борьбу за выживание, опережая Вест Хэм (36) на два балла.

АПЛ. 36-й тур

  • 09.05. 14:30. Ливерпуль – Челси – 1:1
  • 09.05. 17:00. Брайтон – Вулверхэмптон – 3:0
  • 09.05. 17:00. Сандерленд – Манчестер Юнайтед – 0:0
  • 09.05. 17:00. Фулхэм – Борнмут – 0:1
  • 09.05. 19:30. Манчестер Сити – Брентфорд – 3:0
  • 10.05. 16:00. Бернли – Астон Вилла – 2:2
  • 10.05. 16:00. Кристал Пэлас – Эвертон – 2:2
  • 10.05. 16:00. Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1
  • 10.05. 18:30. Вест Хэм – Арсенал – 0:1
  • 11.05. 22:00. Тоттенхэм – Лидс – 1:1

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 36 24 7 5 68 - 26 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 79
2 Манчестер Сити 35 22 8 5 72 - 32 13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 74
3 Манчестер Юнайтед 36 18 11 7 63 - 48 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 65
4 Ливерпуль 36 17 8 11 60 - 48 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 59
5 Астон Вилла 36 17 8 11 50 - 46 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 59
6 Борнмут 36 13 16 7 56 - 52 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 55
7 Брайтон 36 14 11 11 52 - 42 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 53
8 Брентфорд 36 14 9 13 52 - 49 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 51
9 Челси 36 13 10 13 55 - 49 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 49
10 Эвертон 36 13 10 13 46 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 49
11 Фулхэм 36 14 6 16 44 - 50 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 48
12 Сандерленд 36 12 12 12 37 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 48
13 Ньюкасл 36 13 7 16 50 - 52 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 46
14 Лидс 36 10 14 12 48 - 53 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 44
15 Кристал Пэлас 35 11 11 13 38 - 44 13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 44
16 Ноттингем Форест 36 11 10 15 45 - 47 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 43
17 Тоттенхэм 36 9 11 16 46 - 55 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 38
18 Вест Хэм 36 9 9 18 42 - 62 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 36
19 Бёрнли 36 4 9 23 37 - 73 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21
20 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25 - 66 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 18
Полная таблица

Инфографика

