Таблица АПЛ. Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити продолжается

Вечером 11 мая состоялись заключительные матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити продолжается.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал в сложном поединке со скандальной концовкой переиграл в гостях Вест Хэм (1:0) и сохранил лидерство.

Манчестер Сити разгромил Брентфорд (3:0), за который сыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов будут представлять 5 клубов.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (74), Ман Юнайтед (69), Ливерпуль, Астон Вилла (по 59).

Горожане отстают от канониров на 5 очков, но имеют игру в запасе. Лондонский клуб станет чемпионом, если выиграет два оставшихся поединка.

Матчи Арсенала: Бернли (дома, 18 мая), Кристал Пэлас (на выезде, 24 мая).

Матчи Ман Сити: Кристал Пэлас (дома, 13 мая), Борнмут (на выезде, 19 мая), Астон Вилла (дома, 24 мая).

В последнем матче тура Тоттенхэм сыграл вничью с Лидсом (1:1), набрал 38 очков и продолжает борьбу за выживание, опережая Вест Хэм (36) на два балла.

АПЛ. 36-й тур

09.05. 14:30. Ливерпуль – Челси – 1:1

09.05. 17:00. Брайтон – Вулверхэмптон – 3:0

09.05. 17:00. Сандерленд – Манчестер Юнайтед – 0:0

09.05. 17:00. Фулхэм – Борнмут – 0:1

09.05. 19:30. Манчестер Сити – Брентфорд – 3:0

10.05. 16:00. Бернли – Астон Вилла – 2:2

10.05. 16:00. Кристал Пэлас – Эвертон – 2:2

10.05. 16:00. Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:1

10.05. 18:30. Вест Хэм – Арсенал – 0:1

11.05. 22:00. Тоттенхэм – Лидс – 1:1

Турнирная таблица АПЛ​

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 36 24 7 5 68 - 26 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 79 2 Манчестер Сити 35 22 8 5 72 - 32 13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 74 3 Манчестер Юнайтед 36 18 11 7 63 - 48 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 65 4 Ливерпуль 36 17 8 11 60 - 48 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 59 5 Астон Вилла 36 17 8 11 50 - 46 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 59 6 Борнмут 36 13 16 7 56 - 52 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 55 7 Брайтон 36 14 11 11 52 - 42 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 53 8 Брентфорд 36 14 9 13 52 - 49 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 51 9 Челси 36 13 10 13 55 - 49 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 49 10 Эвертон 36 13 10 13 46 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 49 11 Фулхэм 36 14 6 16 44 - 50 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 48 12 Сандерленд 36 12 12 12 37 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 48 13 Ньюкасл 36 13 7 16 50 - 52 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 46 14 Лидс 36 10 14 12 48 - 53 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 44 15 Кристал Пэлас 35 11 11 13 38 - 44 13.05.26 22:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 44 16 Ноттингем Форест 36 11 10 15 45 - 47 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 43 17 Тоттенхэм 36 9 11 16 46 - 55 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 38 18 Вест Хэм 36 9 9 18 42 - 62 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 36 19 Бёрнли 36 4 9 23 37 - 73 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21 20 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25 - 66 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 18 Полная таблица

Инфографика