Выживут ли шпоры? Тоттенхем дома разошелся миром с Лидсом в матче АПЛ
На гол Матиса Теля для хозяев у гостей с пенальти ответил Доминик Калверт-Льюин
В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле не сумел обыграть Лидс.
Встреча в Лондоне завершилась вничью со счетом 1:1, и шпоры потеряли очки в борьбе за выживание.
Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя команды действовали довольно активно. В начале второй половины хозяева открыли счет. На 50-й минуте Матис Тель вывел Тоттенхэм вперед.
Однако Лидс сумел отыграться в середине тайма. На 74-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти и установил окончательный результат матча (1:1).
В компенсированное время главный тренер шпор Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера, получил желтую карточку за пределами поля за чрезмерные эмоции.
Тоттенхэм набрал 38 очков и продолжает борьбу за выживание, опережая Вест Хэм (36) на два балла. Лидс имеет 44 очка (14-е место) и обезопасил себя от вылета из АПЛ.
АПЛ. 36-й тур. 11 мая 2026
Тоттенхэм – Лидс – 1:1
Голы: Матис Тель, 50 – Доминик Калверт-Льюин, 74 (пен)
