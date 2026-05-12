Выживут ли шпоры? Тоттенхем дома разошелся миром с Лидсом в матче АПЛ

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле не сумел обыграть Лидс.

Встреча в Лондоне завершилась вничью со счетом 1:1, и шпоры потеряли очки в борьбе за выживание.

Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя команды действовали довольно активно. В начале второй половины хозяева открыли счет. На 50-й минуте Матис Тель вывел Тоттенхэм вперед.

Однако Лидс сумел отыграться в середине тайма. На 74-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти и установил окончательный результат матча (1:1).

В компенсированное время главный тренер шпор Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера, получил желтую карточку за пределами поля за чрезмерные эмоции.

Тоттенхэм набрал 38 очков и продолжает борьбу за выживание, опережая Вест Хэм (36) на два балла. Лидс имеет 44 очка (14-е место) и обезопасил себя от вылета из АПЛ.

АПЛ. 36-й тур. 11 мая 2026

Тоттенхэм – Лидс – 1:1

Голы: Матис Тель, 50 – Доминик Калверт-Льюин, 74 (пен)

