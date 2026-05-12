Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выживут ли шпоры? Тоттенхем дома разошелся миром с Лидсом в матче АПЛ
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
11.05.2026 22:00 – FT 1 : 1
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 мая 2026, 00:10 | Обновлено 12 мая 2026, 00:19
460
6

Выживут ли шпоры? Тоттенхем дома разошелся миром с Лидсом в матче АПЛ

На гол Матиса Теля для хозяев у гостей с пенальти ответил Доминик Калверт-Льюин

12 мая 2026, 00:10 | Обновлено 12 мая 2026, 00:19
460
6 Comments
Выживут ли шпоры? Тоттенхем дома разошелся миром с Лидсом в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле не сумел обыграть Лидс.

Встреча в Лондоне завершилась вничью со счетом 1:1, и шпоры потеряли очки в борьбе за выживание.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя команды действовали довольно активно. В начале второй половины хозяева открыли счет. На 50-й минуте Матис Тель вывел Тоттенхэм вперед.

Однако Лидс сумел отыграться в середине тайма. На 74-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти и установил окончательный результат матча (1:1).

В компенсированное время главный тренер шпор Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера, получил желтую карточку за пределами поля за чрезмерные эмоции.

Тоттенхэм набрал 38 очков и продолжает борьбу за выживание, опережая Вест Хэм (36) на два балла. Лидс имеет 44 очка (14-е место) и обезопасил себя от вылета из АПЛ.

АПЛ. 36-й тур. 11 мая 2026

Тоттенхэм – Лидс – 1:1

Голы: Матис Тель, 50 – Доминик Калверт-Льюин, 74 (пен)

Фотогалерея

По теме:
Проблемы для украинцев. Бенфика потеряла очки и может остаться без ЛЧ
ВИДЕО. Как Цыганков отдал важный ассист в матче Ла Лиги
Помог ассист Цыганкова. Жирона вырвала ничью против Райо
Тоттенхэм Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Лидс Доминик Калверт-Льюин пенальти Матис Тель видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 11 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 11 мая 2026, 07:55 23
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира

Казахстан и Украина вышли в элиту, Япония вылетела

Саудовская Аравия. Лучший клуб Азии вырвал победу на последних минутах
Футбол | 11.05.2026, 23:09
Саудовская Аравия. Лучший клуб Азии вырвал победу на последних минутах
Саудовская Аравия. Лучший клуб Азии вырвал победу на последних минутах
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 11.05.2026, 17:05
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 11.05.2026, 18:05
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дончане сегодня всеми сердцами болели за Тоттенхэм Де Дзерби. Красивый гол забил Матис Тель... Но жаль неочевидный фол всё испортил. Он же в падении целился в мяч и не рассчитывал, что тот голову подставит...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Прикро за фанатів Тоттенхему які бачать це все на власні очі 
Ответить
+3
Верим, что выживут!💪
Ответить
+3
+4 было б куда лучше, но довольствуемся +2. Два тура = два финала. И твёрдо верю, что Роберто удержит шпор в АПЛ!✊🫡
Ответить
+2
Выиграй сегодня Тоттенхем и на 90 % в апл в следующем сезоне. Где то не повезло где то и повезло что не проиграли в конце. Думаю с таким никаким сейчас Челси очи нужно брать в следующей игре. и Челси сейчас главное кубок и все силы на него уйдут, а Ньюкасл обыграет Вест Хем и последний тур тогда ничего не решает 
Ответить
+1
Популярные новости
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32 1
Бокс
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 2
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 92
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 9
Футбол
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
10.05.2026, 07:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем