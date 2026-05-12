  4. Тоттенхэм – Лидс – 1:1. Де Дзерби и битва за выживание. Видео голов и обзор
11.05.2026 22:00 – FT 1 : 1
12 мая 2026, 03:12 | Обновлено 12 мая 2026, 03:18
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле не сумел обыграть Лидс.

Встреча в Лондоне завершилась вничью со счетом 1:1, и шпоры потеряли очки в борьбе за выживание.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 50-й минуте Матис Тель вывел Тоттенхэм вперед. На 74-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти для гостей (1:1).

В компенсированное время главный тренер шпор Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера, получил желтую карточку за пределами поля за чрезмерные эмоции.

АПЛ. 36-й тур. 11 мая 2026

Тоттенхэм – Лидс – 1:1

Голы: Матис Тель, 50 – Доминик Калверт-Льюин, 74 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Тоттенхэм).
Николай Степанов
