Тоттенхэм – Лидс – 1:1. Де Дзерби и битва за выживание. Видео голов и обзор

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле не сумел обыграть Лидс.

Встреча в Лондоне завершилась вничью со счетом 1:1, и шпоры потеряли очки в борьбе за выживание.

На 50-й минуте Матис Тель вывел Тоттенхэм вперед. На 74-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти для гостей (1:1).

В компенсированное время главный тренер шпор Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера, получил желтую карточку за пределами поля за чрезмерные эмоции.

АПЛ. 36-й тур. 11 мая 2026

Тоттенхэм – Лидс – 1:1

