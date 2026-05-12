Тоттенхэм – Лидс – 1:1. Де Дзерби и битва за выживание. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле не сумел обыграть Лидс.
Встреча в Лондоне завершилась вничью со счетом 1:1, и шпоры потеряли очки в борьбе за выживание.
На 50-й минуте Матис Тель вывел Тоттенхэм вперед. На 74-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти для гостей (1:1).
В компенсированное время главный тренер шпор Роберто Де Дзерби, экс-наставник Шахтера, получил желтую карточку за пределами поля за чрезмерные эмоции.
АПЛ. 36-й тур. 11 мая 2026
Тоттенхэм – Лидс – 1:1
Голы: Матис Тель, 50 – Доминик Калверт-Льюин, 74 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
