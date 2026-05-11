Тоттенхэм – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В понедельник, 11 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Тоттенхэм
Текущий сезон проходит для коллектива совсем плохо. После 35 игр Премьер-лиги на балансе лондонцев есть всего 37 очков, пока позволяют им находиться на 17-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем не велико – всего 1 балл за 3 тура до завершения соревнований. В Кубке Англии «Тоттенхэм» также не удивил, вылетев от «Астон Виллы» еще на стадии 1/32 финала.
В Лиге чемпионов англичанам удалось попасть в топ-8 на основном этапе и квалифицироваться в 1/8 финала. Однако там «шпоры» с общим счетом 5:7 уступили мадридскому «Атлетико».
Лидс
А вот «павлины», учитывая свой статус новичка чемпионата, показывают довольно неплохие результаты. За 35 матчей чемпионата Англии «Лидсу» удалось добыть в борьбе 43 балла, благодаря которым он находится на 14-м месте общего зачета. Расстояние от зоны вылета уже вполне приличное – 7 зачетных пунктов.
В Кубке Англии «павлины» выбили «Дерби Каунти», «Бирмингем», «Норвич» и «Вест Хэм», однако на стадии полуфинала проиграли «Челси» с минимальным счетом 0:1.
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Тоттенхэм». На балансе команды за этот отрезок 5 побед с общим счетом 16:6.
Интересные факты
- «Тоттенхэм» получил 7/12 очков в 4-х играх под руководством Роберто де Зерби.
- Беспроигрышная серия «Лидса» в Премьер-лиге длится уже 6 матчей подряд.
- За последние 14 игр «Тоттенхэм» сохранил ворота сухими всего 1 раз.
Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75 по линии БК betking.
