Шахтер проиграл полуфинал ЛК, гол Роналду, драка в Реале, неудача в хоккее
Главные новости за 7 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 мая.
1. Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Лондонская команда вышла в финал Лиги конференций
2. Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас
3. Фавориты сделали камбек. Определена финальная пара Лиги Европы
В решающем матче ЛЕ 20 мая в Стамбуле сыграют Фрайбург и Астон Вилла
4. Финал без Шахтера. Определены участники решающего матча Лиги конференций
В финале ЛК в Лейпциге 27 мая сыграют Кристал Пэлас и Райо Вальекано
5. Хет-трик Жоау Феликса. 971-й гол Роналду приблизил Аль-Наср к чемпионству
Звездный клуб на выезде переиграл Аль-Шабаб со счетом 4:2
6. Футболист Реала оказался в больнице после драки с партнером
Орельен Тчуамени нанес удар Федерико Вальверде
7A. Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Клара Таусон не сумела завершить поединок второго раунда
7B. Калинина не сумела выйти в 1/16 финала на супертурнире в Риме
Ангелина проиграла Солане Сиерре в двух сетах
7C. Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
В столице Италии Юлия уступила Симоне Вальтерт
8. ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Соперники выиграли поединок в серии буллитов
9. Ронни О'Салливан сыграет на ЧМ среди ветеранов. Определен его соперник
Соперником Ракеты в первом матче будет ирландец Кен Доэрти
10. За полшага от сказки. Как Хартс стал топ-претендентом на золото в Шотландии
За три тура до финиша сезона именно «сердца» лидируют в Премьершипе
