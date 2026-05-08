Шахтер проиграл полуфинал ЛК, гол Роналду, драка в Реале, неудача в хоккее

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 мая.

1. Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас

Лондонская команда вышла в финал Лиги конференций

2. Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ

В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас

3. Фавориты сделали камбек. Определена финальная пара Лиги Европы

В решающем матче ЛЕ 20 мая в Стамбуле сыграют Фрайбург и Астон Вилла

4. Финал без Шахтера. Определены участники решающего матча Лиги конференций

В финале ЛК в Лейпциге 27 мая сыграют Кристал Пэлас и Райо Вальекано

5. Хет-трик Жоау Феликса. 971-й гол Роналду приблизил Аль-Наср к чемпионству

Звездный клуб на выезде переиграл Аль-Шабаб со счетом 4:2

6. Футболист Реала оказался в больнице после драки с партнером

Орельен Тчуамени нанес удар Федерико Вальверде

7A. Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме

Клара Таусон не сумела завершить поединок второго раунда

7B. Калинина не сумела выйти в 1/16 финала на супертурнире в Риме

Ангелина проиграла Солане Сиерре в двух сетах

7C. Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме

В столице Италии Юлия уступила Симоне Вальтерт

8. ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану

Соперники выиграли поединок в серии буллитов

9. Ронни О'Салливан сыграет на ЧМ среди ветеранов. Определен его соперник

Соперником Ракеты в первом матче будет ирландец Кен Доэрти

10. За полшага от сказки. Как Хартс стал топ-претендентом на золото в Шотландии

За три тура до финиша сезона именно «сердца» лидируют в Премьершипе