Финал без Шахтера. Определены участники решающего матча Лиги конференций

​Вечером 7 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

По их итогам определены финалисты третьего по силе еврокубкового турнира.

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл второй поединок против английского Кристал Пэлас (1:2) после поражения 1:3 в первой игре.

У горняков гол забил Эгиналду, а вот Педро Энрике отметился автоголом. Победный мяч для хозяев поля забил Исмаила Сарр.

В другом полуфинальном матче французский Страсбург второй раз уступил испанскому Райо Вальекано (0:1 и 0:1).

В финале Лиги конференций сыграют Кристал Пэлас и Райо Вальекано, матч пройдет 27 мая в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

🔹 1/2 финала. Ответные матчи. 7 мая 2026

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Шахтер (Украина) – 2:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Педро Энрике, 25 (автогол), Сарр, 52 – Эгиналду, 34

22:00. Страсбург (Франция) – Райо Вальекано (Испания) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Алемао, 42

Незабитый пенальти: Энсисо, 90+4 (Страсбург)

🔹 Финал. 27 мая. Лейпциг (Германия)

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания)

Сетка плей-офф

