Финал без Шахтера. Определены участники решающего матча Лиги конференций
В финале ЛК в Лейпциге 27 мая сыграют Кристал Пэлас и Райо Вальекано
Вечером 7 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26
По их итогам определены финалисты третьего по силе еврокубкового турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл второй поединок против английского Кристал Пэлас (1:2) после поражения 1:3 в первой игре.
У горняков гол забил Эгиналду, а вот Педро Энрике отметился автоголом. Победный мяч для хозяев поля забил Исмаила Сарр.
В другом полуфинальном матче французский Страсбург второй раз уступил испанскому Райо Вальекано (0:1 и 0:1).
В финале Лиги конференций сыграют Кристал Пэлас и Райо Вальекано, матч пройдет 27 мая в немецком Лейпциге.
Лига конференций УЕФА 2025/26
🔹 1/2 финала. Ответные матчи. 7 мая 2026
22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Шахтер (Украина) – 2:1 (первый матч – 3:1)
Голы: Педро Энрике, 25 (автогол), Сарр, 52 – Эгиналду, 34
22:00. Страсбург (Франция) – Райо Вальекано (Испания) – 0:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Алемао, 42
Незабитый пенальти: Энсисо, 90+4 (Страсбург)
🔹 Финал. 27 мая. Лейпциг (Германия)
Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания)
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец – о Криштиану Роналду
Турнир во втором по счету дивизионе
Найбільше ржу із коментарів дирявого ОПЗЖ Суркіса, вам тільки і коментувати гірників, коли самі вилетіли із позором із всіх 3х турнірів за сезон і зараз на 4-му в УПЛ 😁