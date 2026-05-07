  Финал без Шахтера. Определены участники решающего матча Лиги конференций
07 мая 2026, 23:59 | Обновлено 08 мая 2026, 00:29
Финал без Шахтера. Определены участники решающего матча Лиги конференций

В финале ЛК в Лейпциге 27 мая сыграют Кристал Пэлас и Райо Вальекано

Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 7 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций УЕФА 2025/26

По их итогам определены финалисты третьего по силе еврокубкового турнира.

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл второй поединок против английского Кристал Пэлас (1:2) после поражения 1:3 в первой игре.

У горняков гол забил Эгиналду, а вот Педро Энрике отметился автоголом. Победный мяч для хозяев поля забил Исмаила Сарр.

В другом полуфинальном матче французский Страсбург второй раз уступил испанскому Райо Вальекано (0:1 и 0:1).

В финале Лиги конференций сыграют Кристал Пэлас и Райо Вальекано, матч пройдет 27 мая в немецком Лейпциге.

Лига конференций УЕФА 2025/26

🔹 1/2 финала. Ответные матчи. 7 мая 2026

22:00. Кристал Пэлас (Англия) – Шахтер (Украина) – 2:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Педро Энрике, 25 (автогол), Сарр, 52 – Эгиналду, 34

22:00. Страсбург (Франция) – Райо Вальекано (Испания) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Алемао, 42

Незабитый пенальти: Энсисо, 90+4 (Страсбург)

🔹 Финал. 27 мая. Лейпциг (Германия)

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания)

Сетка плей-офф

Инфографика

Черговий кубок ртом взяли. Наші вітання 
Ну, що, сирнява командя, не пройшли ваші понти проти 15-ї команди АПЛ? Вам ворота треба ставити поперек поля, ви тільки поперек поля можете м'яч котити  Кошмари для вас тільки починаються в разі виходу в ЛЧ.
Вдячний Шахтарю за чудовий єврокубковий сезон! Попали в ТОП 4 у ЛК - це 💪🏻 
Найбільше ржу із коментарів дирявого ОПЗЖ Суркіса, вам тільки і коментувати гірників, коли самі вилетіли із позором із всіх 3х турнірів за сезон і зараз на 4-му в УПЛ 😁
