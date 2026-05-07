Звезда Реала оказался в инвалидном кресле после избиения партнером
Тчуамени нанес жестокий удар Вальверде
В «Реале» в конце сезона обостряются не только результаты на поле, но и ситуация внутри команды.
На фоне неудачного сезона без трофеев в мадридском клубе разгорелся серьезный конфликт между футболистами. Накануне «Эль-Класико» между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде произошла драка во время тренировки.
Как отмечает источник, удар Тчуамени был настолько сильным, что Вальверде был фактически нокаутирован и остался без сознания. Его вывезли с тренировки в инвалидной коляске, ведь он так и не смог полностью прийти в себя.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»
Постараться взять реванш или хотя бы хлопнуть дверью