Звезда Реала оказался в инвалидном кресле после избиения партнером

В «Реале» в конце сезона обостряются не только результаты на поле, но и ситуация внутри команды.

На фоне неудачного сезона без трофеев в мадридском клубе разгорелся серьезный конфликт между футболистами. Накануне «Эль-Класико» между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде произошла драка во время тренировки.

Как отмечает источник, удар Тчуамени был настолько сильным, что Вальверде был фактически нокаутирован и остался без сознания. Его вывезли с тренировки в инвалидной коляске, ведь он так и не смог полностью прийти в себя.