Испания07 мая 2026, 16:01 | Обновлено 07 мая 2026, 16:07
1507
0
Футболисты Реала подрались на тренировке. Звезду отвезли в больницу
Конфликт возник между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде
07 мая 2026, 16:01 | Обновлено 07 мая 2026, 16:07
1507
0
Между футболистами мадридского «Реала» случилась драка. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, второй раз за последние дни возник конфликт между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде. Второго в результате драки доставили в больницу.
Уже 10 мая в 22:00 по Киеву мадридский «Реал» встретится с «Барселоной» в чемпионате Испании. В случае, если «сливочные» потеряют очки, то «Барселона» завоюет титул.
Ранее стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Мбаппе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2026, 07:40 7
«Атлетико» не понравилось судейство в игре с «Арсеналом»
Футбол | 07 мая 2026, 14:57 3
Виктор Грачев расхвалил Лассину Траоре
Футбол | 07.05.2026, 00:05
Бокс | 07.05.2026, 07:57
Футбол | 06.05.2026, 19:35
Комментарии 0
Популярные новости
06.05.2026, 08:42 6
06.05.2026, 14:05 34
06.05.2026, 08:38 12
06.05.2026, 09:22 9
06.05.2026, 06:23 9
05.05.2026, 19:45 1
07.05.2026, 08:28 2
Футбол