Футболисты Реала подрались на тренировке. Звезду отвезли в больницу

Между футболистами мадридского «Реала» случилась драка. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, второй раз за последние дни возник конфликт между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде. Второго в результате драки доставили в больницу.

Уже 10 мая в 22:00 по Киеву мадридский «Реал» встретится с «Барселоной» в чемпионате Испании. В случае, если «сливочные» потеряют очки, то «Барселона» завоюет титул.

Ранее стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Мбаппе.