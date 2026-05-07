  Футболисты Реала подрались на тренировке. Звезду отвезли в больницу
07 мая 2026, 16:01 | Обновлено 07 мая 2026, 16:07
Футболисты Реала подрались на тренировке. Звезду отвезли в больницу

Конфликт возник между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде

07 мая 2026, 16:01 | Обновлено 07 мая 2026, 16:07
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде

Между футболистами мадридского «Реала» случилась драка. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, второй раз за последние дни возник конфликт между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде. Второго в результате драки доставили в больницу.

Уже 10 мая в 22:00 по Киеву мадридский «Реал» встретится с «Барселоной» в чемпионате Испании. В случае, если «сливочные» потеряют очки, то «Барселона» завоюет титул.

Ранее стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Мбаппе.

Орельен Тчуамени Федерико Вальверде Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу драка
Даниил Кирияка Источник: Marca
