Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе не покинет мадридский «Реал». Об этом сообщает Sports Illustrated.

По информации источника, несмотря на то, что в Испании распространяется информация о напряжении в раздевалке, связанном с поведением Мбаппе, 27-летний футболист является неприкасаемым.

В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 41 матч на клубном уровне, в которых он отличился 41 забитым мячом и шестью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение попрощаться с легендой клуба.