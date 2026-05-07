Испания07 мая 2026, 09:23 |
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Мбаппе
Французский нападающий останется в «Реале»
Французский нападающий Килиан Мбаппе не покинет мадридский «Реал». Об этом сообщает Sports Illustrated.
По информации источника, несмотря на то, что в Испании распространяется информация о напряжении в раздевалке, связанном с поведением Мбаппе, 27-летний футболист является неприкасаемым.
В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 41 матч на клубном уровне, в которых он отличился 41 забитым мячом и шестью ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение попрощаться с легендой клуба.
