Реал принял решение попрощаться с легендой клуба

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не продлевать контракт с испанским защитником Дани Карвахалем. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, летом 33-летний футболист покинет испанский гранд в качестве свободного агента.

Дани Карвахаь является воспитанником мадридского «Реала», он практически всю карьеру защищает цвета «сливочных», за исключением годичной аренды в «Байере». На его счету 448 матчей за «королевский клуб», в которых он отличился 14 голами и 65 ассистами, а также завоевал шесть лиг чемпионов и четыре Ла Лиги.

