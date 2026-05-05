Реал принял решение попрощаться с легендой клуба
Контракт с Дани Карвахалем продлевать не будут
Руководство мадридского «Реала» приняло решение не продлевать контракт с испанским защитником Дани Карвахалем. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, летом 33-летний футболист покинет испанский гранд в качестве свободного агента.
Дани Карвахаь является воспитанником мадридского «Реала», он практически всю карьеру защищает цвета «сливочных», за исключением годичной аренды в «Байере». На его счету 448 матчей за «королевский клуб», в которых он отличился 14 голами и 65 ассистами, а также завоевал шесть лиг чемпионов и четыре Ла Лиги.
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе может принять участие в игре с «Барселоной».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пол Паркер считает, что у «красных дьяволов» нет будущего с Гарри Магуайром
На стадионе имени Валерия Лобановского собралось больше зрителей, чем разрешено регламентом