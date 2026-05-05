05 мая 2026, 23:35
Реал принял решение попрощаться с легендой клуба

Контракт с Дани Карвахалем продлевать не будут

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Руководство мадридского «Реала» приняло решение не продлевать контракт с испанским защитником Дани Карвахалем. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, летом 33-летний футболист покинет испанский гранд в качестве свободного агента.

Дани Карвахаь является воспитанником мадридского «Реала», он практически всю карьеру защищает цвета «сливочных», за исключением годичной аренды в «Байере». На его счету 448 матчей за «королевский клуб», в которых он отличился 14 голами и 65 ассистами, а также завоевал шесть лиг чемпионов и четыре Ла Лиги.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе может принять участие в игре с «Барселоной».

Дани Карвахаль Реал Мадрид свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Marca
