Мбаппе может сыграть с Барселоной. Француза ожидает обследование

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пройдет обследование, по итогам которого может попасть в заявку команды на поединок с «Барселоной». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, если результаты обследования будут позитивными, то он попадет в заявку на Эль-Классико. Решение по тому, выпускать ли его в старте, будет принимать главный тренер Альваро Арбелоа.

Килиан Мбаппе получил травму в поединке чемпионата Испании с «Бетисом». В текущем сезоне на его счету 41 матч, в которых он забил 41 гол и отдал 5 голевых передач.

