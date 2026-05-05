  Мбаппе может сыграть с Барселоной. Француза ожидает обследование
05 мая 2026, 22:41 | Обновлено 05 мая 2026, 22:45
Мбаппе может сыграть с Барселоной. Француза ожидает обследование

«Реал» может получить серьезное усиление накануне Эль-Классико

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пройдет обследование, по итогам которого может попасть в заявку команды на поединок с «Барселоной». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, если результаты обследования будут позитивными, то он попадет в заявку на Эль-Классико. Решение по тому, выпускать ли его в старте, будет принимать главный тренер Альваро Арбелоа.

Килиан Мбаппе получил травму в поединке чемпионата Испании с «Бетисом». В текущем сезоне на его счету 41 матч, в которых он забил 41 гол и отдал 5 голевых передач.

Ранее Тьерри Анри высказался о Килиане Мбаппе.

Даниил Кирияка Источник: Marca
